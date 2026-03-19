Ha preso ufficialmente il via “Bussola Export”, il percorso strutturato di formazione e affiancamento promosso dall’Agenzia ICE in collaborazione con Confcommercio Agrigento, pensato per sostenere in maniera concreta i processi di internazionalizzazione delle imprese. L’iniziativa registra un’adesione significativa: sono 39 le aziende provenienti da tutta la Sicilia che hanno scelto di intraprendere un percorso di crescita orientato ai mercati esteri.

Il programma è rivolto in particolare alle micro e piccole imprese manifatturiere e multisettoriali e si distingue per un approccio integrato che coniuga formazione manageriale avanzata e strumenti operativi. Obiettivo prioritario è rafforzare le competenze strategiche delle imprese attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali, affiancate da un focus tecnico su trade ed export finance, con particolare attenzione ai sistemi di pagamento internazionali e alle strategie di mitigazione del rischio.





L’Agenzia ICE, organismo attraverso cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attua le politiche di promozione economica e commerciale all’estero, conferma così il proprio ruolo strategico nel supporto alle PMI, accompagnandole nei processi di modernizzazione e posizionamento competitivo sui mercati globali.

«Promuovere percorsi come “Bussola Export” rappresenta una leva strategica e identitaria per il nostro sistema associativo», dichiara il Direttore di Confcommercio Agrigento, Antonio Giardina. «Non intendiamo limitarci alla rappresentanza, ma agire come un ponte concreto tra le eccellenze del territorio e le opportunità offerte dai mercati internazionali. In uno scenario sempre più complesso, è fondamentale dotare le imprese di strumenti adeguati: meno improvvisazione e maggiore competenza. L’ampia partecipazione registrata conferma la vitalità del tessuto imprenditoriale siciliano e la sua forte propensione alla crescita».





Dopo i saluti istituzionali, il percorso è entrato nel vivo con il primo modulo formativo dedicato alle “Strategie per l’internazionalizzazione”, focalizzato sulla pianificazione dell’ingresso nei mercati esteri. Il programma proseguirà con approfondimenti su “Incoterms® e pagamenti internazionali”, con un taglio tecnico-operativo sulle regole del commercio globale, e su “Intelligenza artificiale, automazione e competitività”, offrendo una visione prospettica sull’integrazione delle nuove tecnologie nei processi aziendali.

A completamento della fase d’aula, un gruppo selezionato di imprese accede a un percorso di affiancamento personalizzato, finalizzato a trasformare le competenze acquisite in risultati concreti di export, attraverso un’attività di tutoraggio specialistico calibrata sulle esigenze specifiche di ciascuna azienda.

Luogo: COMMERCIO , via raffaele la scala, 2, AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

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