«Il nuovo intervento messo in campo dal governo regionale, con un pacchetto di circa 13,5 milioni di euro, rappresenta un passo significativo per rafforzare il comparto del commercio in Sicilia. Parliamo di risorse importanti, che arrivano in un momento in cui molte imprese stanno ancora affrontando difficoltà legate ai costi di gestione, alla ridotta liquidità e alla necessità di rinnovare strutture e servizi per restare competitive. È un’iniziativa che va nella direzione di cui il sistema produttivo aveva bisogno».

Lo afferma il presidente regionale di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, commentando il pacchetto di misure attivato dalla Regione attraverso Irfis-FinSicilia.





«Il presidente Renato Schifani – sottolinea Manenti – ha dimostrato attenzione verso un settore che rappresenta una parte essenziale dell’economia dell’Isola. L’impegno dell’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, è stato altrettanto determinante: il lavoro svolto in queste settimane ha permesso di definire strumenti concreti, con condizioni agevolate che possono realmente aiutare le imprese a programmare investimenti e a gestire con maggiore serenità la quotidianità aziendale».





Le due linee di intervento – una dedicata ai programmi di sviluppo e l’altra al sostegno della liquidità – vengono considerate da Confcommercio Sicilia un supporto utile per accompagnare le imprese in una fase di trasformazione del mercato, in cui innovazione, digitalizzazione e capacità di adattamento sono diventati fattori decisivi.





«La possibilità di accedere a finanziamenti a condizioni particolarmente favorevoli – aggiunge Manenti – offre alle micro, piccole e medie imprese, a maggior ragione in questo periodo complesso, un’opportunità concreta per rinnovarsi, ampliare l’attività o semplicemente affrontare con maggiore stabilità i costi operativi. È un segnale che contribuisce a creare fiducia e che riconosce il ruolo centrale del commercio nella vita economica e sociale dei territori». Confcommercio Sicilia conferma la propria disponibilità a collaborare con il governo regionale e con Irfis per garantire la massima diffusione delle informazioni e per accompagnare le imprese nella fase di accesso alle misure.

Luogo: Palermo

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