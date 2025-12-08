Martedì 9 dicembre 2025, alle ore 15:30, nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Pascoli – Santa Chiara” di Enna (Via Valverde), si terrà l’apertura ufficiale delle attività del progetto “Acope 3.0- Azioni di contrasto alla povertà educativa”.

Il progetto, gestito dalla Cooperativa Sociale San Francesco s.c.s. in partenariato con il Comune di Enna, l’I.I.P.S. “Federico II”, l’Associazione Il Solco Ellegimanagement, e finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR (Missione 5, Componente 3, Investimento 3 – annualità 2024; Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore), si propone di contrastare la povertà educativa e prevenire la dispersione scolastica tra gli adolescenti del territorio attraverso interventi mirati e integrati.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali dell’Assessore alla Comunità Educante del Comune di Enna, Giuseppe La Porta; del legale rappresentante dell’Associazione “Il Solco”, Salvatore Astorina; della dirigente scolastica dell’I.C. “Federico II”, Rosaria Di Prima; della dirigente dell’I.C. “Pascoli – Santa Chiara”, Antonietta Di Franco; e del Questore di Enna, Salvatore Fazzino. L’avvio dei lavori sarà affidato a Marta Alleruzzo, coordinatrice del progetto Acope 3.0 per la Cooperativa San Francesco s.c.s.

Seguiranno gli interventi del coordinatore del Corso di Laurea in Servizio Sociale dell’Università Kore di Enna, Sergio Severino; del dirigente dei Servizi Sociali dell’ASP di Enna e rappresentante dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia, Paolo Di Venti; dell’insegnante specializzata sul sostegno Angela Riccobene e del membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Il Solco”, Omar Maria Vellari. Contribuirà al confronto anche Maria Grazia La Tona, rappresentante dell’Osservatorio d’Area di Enna per il contrasto della dispersione scolastica per il successo formativo. Le conclusioni dell’iniziativa saranno affidate a Gabriele Gurgone, referente territoriale del Consorzio Umana Solidarietà s.c.s.

L’evento, accreditato e patrocinato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia, rappresenta un momento significativo per la comunità educativa ennese e per tutti gli attori istituzionali e sociali coinvolti nella promozione di politiche attive a favore delle nuove generazioni. “Acope 3.0” si configura infatti come un percorso condiviso, capace di valorizzare competenze, risorse e collaborazioni intersettoriali, con l’obiettivo comune di costruire un futuro più equo e inclusivo per i giovani del territorio.





