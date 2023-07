La nostra società sta vivendo un momento di gradi cambiamenti e di nuovi stili di vita che stanno rivoluzionando l’idea stessa di famiglia.

Oltre a tali dinamiche, da tempo ormai assistiamo a spinte ideologiche verso il c.d. “mondo Green” che ci sta costringendo a rivedere tante condizioni consolidate, e non ultimo in questi giorni abbiamo assistito ad eventi climatici straordinari che hanno messo in ginocchio l’intera Italia e la Sicilia.

Questi eventi climatici estremi, per quanto è dato ricordare, periodicamente negli anni si sono sempre verificati, ma stanno dando la stura a dichiarazioni da parte dei paladini della svolta green che sono arrivate anche a pretendere l’arresto di tutte quelle persone che non sono allineate alle loro posizioni ideologiche.

Premesso che come O.S. rispettiamo tutte le posizioni, ideologiche e no, che sono presenti nella nostra società, e quindi non entriamo nel merito del cambiamento climatico e le cause che lo gestiscono, riteniamo che la natura fa il suo corso a prescindere la presenza dell’uomo o no.

Le glaciazioni sono avvenute senza la presenza degli esseri umani, il Sahara da foresta a deserto lo stesso, quindi se la nostra società civile subisce danni dagli eventi atmosferici la colpa, in realtà, è dalla mancata o errata gestione e manutenzione del territorio.

Il Sinalp Sicilia da diversi anni chiede che vengano approvate le riforme degli operai Forestali, dei Consorzi di Bonifica, del sistema di gestione e manutenzione del territorio e l’approvazione di una maggior sinergia tra l’Ente Regione ed i Comuni siciliani per migliorare viabilità e sicurezza nel territorio.

Siamo certi che queste nostre richieste risolverebbero i fattori nefasti degli eventi climatici estremi che sempre più spesso ci colpiscono.

Il Governo Regionale sta lavorando alle riforme dei forestali e dei consorzi di bonifica e come Sinalp abbiamo partecipato agli incontri indetti dagli Assessori competenti e dalle Commissioni Parlamentari dell’ARS e riteniamo che finalmente si stà lavorando per un radicale cambiamento del “modus operandi” della pubblica amministrazione regionale.

Ribadiamo che è sempre più necessario ed urgente che la Regione Siciliana si doti di una forza lavoro qualificata in grado di gestire il territorio, solo così si potrà evitare che un evento atmosferico si trasformi in tragedia.

Dobbiamo puntare sulla professionalità, sulla formazione dei lavoratori, e su una vera sinergia tra i vari enti pubblici presenti in Sicilia, per dare vita ad una vera manutenzione del territorio.

Siamo certi che tante tragedie si sarebbero potute evitare se il territorio fosse stato manutenzionato in maniera corretta da una forza lavoro professionale e formata in grado di essere presente sempre.

Quindi chiediamo una Protezione Civile più presente ed organizzata, il comparto forestali formato da veri professionisti assunti a tempo pieno, e una rete gestita dai Consorzi di Bonifica in grado di manutenzionare il sistema idrico siciliano che ad oggi presenta tantissime carenze organizzative e gestionali.

Il Segretario

Dr. Andrea Monteleone

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.