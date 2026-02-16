Lunedì *16 febbraio* alle *ore* *12,00* presso la sede di *Assostampa Sicilia* (via Francesco Crispi, 286 – Palermo) si terrà la conferenza stampa di presentazione del *Comitato Avvocati per il NO – Palermo*.

Il Comitato, costituito a livello nazionale lo scorso 12 dicembre, è presente in tutte le Regioni e in tutti i distretti di Corte d’Appello.

A Palermo, il Comitato riunisce oltre *120* *avvocati*, impegnati in tutti gli ambiti professionali. Hanno aderito anche *due* *componenti* del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Il *Segretario del Comitato* e i soci illustreranno le prossime iniziative a sostegno del No al Referendum costituzionale del 22/23 marzo.

Luogo: Assostampa Sicilia, Via Francesco Crispi, 286, PALERMO, PALERMO, SICILIA

