Ieri, venerdì 12 maggio 2023, ore 11 a Roma, presso la Gangemi Editore di via Giulia, è avvenuta la consegna dei riconoscimenti di Alto Merito per la Letteratura, l’ammissione dei nuovi Membri, l’ingresso nella Consulta di persone che si siano distinte con encomio in Italia per meriti culturali, la consegna degli attestati della “Scuola dell’Effettismo” da parte dell’Accademia Italiana d’Arte e Letteratura presieduta da Francesca Romana Fragale.

I diplomi per la Letteratura sono stati conferiti a Vittorio Sgarbi per il libro “Raffaello un dio mortale”, a Lucia de Cristofaro per “La luce del giorno”, a Massimiliano Croce per “I falsi d’arte”, ad Andrea Giostra per le “Novelle brevi di Sicilia” a Leonida Valeri per “Missione Cocomero-enoissiM oremocoC” che, ipso iure, sono diventati Membri dell’Accademia con il plauso dei Sodali presenti.

Sono intervenuti tra gli altri autorevoli neo Accademici designati, Gianni Lattanzio, presidente della Confassociazioni international, Angelo Centini, Presidente della Lestra, Mattia Fiore e Vincenzo Diomaiuta, anche per l’Associazione I, XII, XVIII, la Presidente del Tribunale di Napoli, il Vescovo di Aversa, l’Ing. Comandante Luigi Abate, i Maestri Elvino Echeoni ed Ercole Bolognesi, il Presidente della Consulta Dott. Mario Bresciano.

È stato esposto per la prima volta al pubblico l’opera “Profumo di bosco” del Maestro Franco Fragale, fondatore dell’Effettismo, collezione privata, assieme alle opere selezionate dei neo Membri.

“L’Aidal – ha spiegato la presidente Francesca Romana Fragale– propugna la tecnica e la purezza etica del moto compositivo per ricondurre l’arte e la letteratura italiana ai fasti del suo glorioso passato. È stato emozionante vedere tutta la platea in piedi, come un sol uomo, farsi il Segno della Croce e notare la commozione dei neo Membri dell’Accademia nel ricevere il diploma”.

