Di ieri, 12/03/2026, la nomina della Prof.ssa Roberta Cavasino a Viceresponsabile Provinciale Confintesa L.C. Palermo e Coordinatrice Nazionale Confintesa L.C. Docenti organico di diritto.

La Prof.ssa Cavasino vanta una grande esperienza nel mondo del sindacato scuola, e nel mondo della scuola in genere.



“Sono certo che l’arrivo della Prof.ssa Cavasino porterà nuova linfa alla nostra federazione sindacale ed a Confintesa in generale.

La Prof.ssa Cavasino, docente di ruolo con qualificata esperienza sindacale in altra sigla prestigiosa nel mondo della scuola, non potrà che far crescere e migliorare la nostra federazione; siamo solo all’inizio ma già abbiamo in cantiere parecchi progetti per il rafforzamento della federazione e per la tutela del personale del comparto scuola”, così dichiara Giovanni Corrao, Responsabile Nazionale di Confintesa L.C.

Luogo: Federazione Nazionale Confintesa L.C., Via Giovan Battista Vacacrini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

