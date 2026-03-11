Palermo. La Uilm Sicilia e Palermo, in occasione del quindicesimo congresso a Trabia, riconfermano all’unanimità il coordinatore Enzo Comella e il segretario Giovanni Gerbino alla guida dell’organizzazione provinciale: “Questa decisione premia i risultati ottenuti negli ultimi anni come il rafforzamento delle rsu nelle fabbriche, successi in vertenze chiave come Fincantieri Palermo e difesa dell’occupazione contro la desertificazione industriale. La Uilm – affermano i sindacalisti – ha denunciato crisi produttive ottenendo tutele per lavoratori a rischio e spingendo per investimenti in transizione ecologica e digitale. Ora pensiamo ai nuovi obiettivi: intensificare la contrattazione su salario, sicurezza e diritti, contrastare precarietà, pretendere piani industriali per la nostra isola. Difenderemo occupazione, salari e futuro industriale”.



