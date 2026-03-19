Alessandro Arcigli è stato nominato, per il terzo quadriennio consecutivo, delegato provinciale del CONI di Messina. La nomina è arrivata da parte del presidente del Comitato Regionale del Coni, il catanese Enzo Falzone, che ha riconosciuto la bontà di un percorso avviato nel 2017 (anno in cui l’allora Presidente Regionale Sergio D’Antoni ha pensato per la prima volta ad Arcigli per affidare il delicato compito di delegato provinciale del Coni) e che ha portato in questi anni frutti tangibili in termini di iniziative squisitamente sportive, di partecipazione sociale e partnership istituzionale. Ed è anche in virtù di questo lavoro che la messinese Cristina Correnti, per il secondo quadriennio consecutivo, è uno dei due vicepresidenti del Comitato regionale del Coni.





“Grande soddisfazione per la mia conferma a Delegato CONI voluta direttamente dal presidente Enzo Falzone e dai suoi vice D’Antoni e Correnti, che ringrazio per la grande stima nei miei confronti.

Il lavoro svolto in questi ultimi anni, possibile solo grazie alla disponibilità ed alla passione dello staff provinciale con in prima linea il fiduciario Francesco Giorgio, è stato improntato alla tutela ed alla crescita del movimento sportivo messinese in piena sinergia con l’amministrazione comunale del capoluogo.





Lavoro che è stato riconosciuto dal Presidente Falzone a tal punto da confermare nella Giunta regionale, in qualità di vicepresidente, Cristina Correnti. Lasciatemi dire che avere ancora Cristina nel ruolo di Vicepresidente regionale del Coni è un evento storico per lo sport messinese e sono fiero ed orgoglioso di essere suo amico e poter continuare ad operare in piena sinergia. Ci aspetta adesso un periodo molto delicato, che sta mettendo a dura prova tutto il mondo dello sport organizzato, anche a causa degli importanti cambiamenti previsti dalla riforma voluta dal governo, da affrontare con particolare competenza ed aiutando il percorso di adattamento delle organizzazioni sportive alle nuove regole. Ed è proprio a queste sfide che daremo massima attenzione, per riuscire a cambiare passo e cercando di non lasciare indietro nessuna realtà. Una sfida complicata che affronteremo con grande attenzione, mettendo in campo tutte le azioni possibili a tutela dell’intero movimento sportivo della Provincia”.





È mia intenzione, inoltre, chiedere al Presidente Regionale di nominare immediatamente il Coordinatore Tecnico Provinciale e di individuare le personalità più adatte a ricoprire le funzioni di “fiduciario di zona”, vere e proprie “sentinella” del Coni sul territorio.

Inizierò con il proporre il nominativo del fiduciario per il capoluogo che, così come avvenuto in passato con Francesco Giorgio, sarà un vero e proprio “secondo delegato” con il quale potrò agire in tandem con ruoli assolutamente intercambiabili.





Fondamentale sarà, inoltre, proseguire con il proficuo rapporto di collaborazione con l’amministrazione comunale del capoluogo che ha visto, per tutto lo scorso mandato nel Sindaco Federico Basile e nel suo “esperto per le politiche sportive” Francesco Giorgio dei preziosi alleati del mondo sportivo.”

Nel suo rinnovato incarico, Arcigli rappresenterà il CONI nella provincia di Messina e coordinerà le attività delle associazioni sportive dilettantistiche, promuovendo i valori olimpici e incentivando la pratica sportiva in tutte le sue forme. Un ruolo strategico, che mira a rafforzare il legame tra il territorio e il sistema sportivo nazionale.

Il ruolo di delegato provinciale prevede, infatti, il continuo dialogo con le associazioni e le istituzioni del territorio. Un lavoro che punta a consolidare la rete sportiva provinciale e a valorizzare ogni realtà, piccola o grande, che ogni giorno contribuisce alla crescita dello sport messinese, siciliano ed italiano.

Luogo: MESSINA, MESSINA, MESSINA, SICILIA

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