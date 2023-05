“Il gruppo di minoranza in Consiglio comunale, costituito dai consiglieri Daniela Ternullo, Vincenzo Pecora e Salvo Cannata, dà il benvenuto a Lucia Saraceno, che per surroga prende il posto del consigliere dimissionario Pippo Sorbello. Ringraziamo il collega Sorbello per il lavoro svolto in questi anni a favore della nostra comunità e gli auguriamo buona fortuna per la sua candidatura alle prossime amministrative a Santa Venerina, suo Comune d’origine. Siamo altresì lieti di accogliere nel nostro gruppo il consigliere Saraceno, donna determinata e autorevole, capace di essere sia moglie che mamma e imprenditrice. Siamo certi che anche nel nuovo ruolo istituzionale saprà svolgere un ottimo servizio per i cittadini, portando le sue competenze e la sua sensibilità. Continueremo a svolgere il nostro compito con responsabilità e costruttività, nel rispetto delle Istituzioni e del confronto democratico, nell’interesse esclusivo del bene comune”. Lo affermano i consiglieri comunali di minoranza a Melilli, Daniela Ternullo, Vincenzo Pecora e Salvo Cannata.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.