Prosegue, al teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/41 a Palermo, la prima edizione della Rassegna Contempo2024 – Musicisti Siciliani in scena con la Direzione artistica Pupella e di Alessandro Torcivia, il secondo appuntamento è in programma venerdì 16 febbraio, alle ore 21, protagonista sul palco sarà Alessandra Salerno con lo spettacolo “Just a night of blues”, con lei, Umberto Porcaro, Ciccio Leo, Davide Femminino, e Fabrizio Francoforte.

Just a Night of Blues

Un ritorno alle origini blues e alla sua città per la cantautrice internazionale Alessandra Salerno, accompagnata dal compagno di mille avventure e di background blues, country e gospel, Umberto Porcaro, nonchè ambasciatore del blues in tutta Europa e vincitore del Blues Music Award. Sarà per la Salerno un ritorno sulle scene con un concerto unico, ricco di emozioni, e con una band d’eccellenza, ovvero, i suoi compagni di viaggio: Ciccio Leo al piano, Davide Femminino al basso, e Fabrizio Francoforte alla batteria.

Costo del biglietto: 12 euro.

Info e prenotazioni: 091 6710494 | 347 6568825.





www.teatrosanteugenio.it

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 16/02/2024

Data Fine: 16/02/2024

Ora: 21:00

Artista: Alessandra Salerno

Prezzo: 12.00

