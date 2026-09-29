Il Comune di Contessa Entellina accoglie positivamente la decisione dell’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, di ritirare la proposta di Piano paesaggistico, aprendo così la strada a una nuova fase di confronto con gli enti locali e le comunità interessate. “Condivido la scelta dell’assessore Scarpinato. È un’occasione per costruire un Piano fondato su una conoscenza più precisa dei territori e sulle loro reali caratteristiche”, a dirlo è il sindaco Leonardo Spera.

Il Comune di Contessa Entellina aveva già trasmesso alla Regione Siciliana e alla Soprintendenza, con una nota datata 18 settembre 2026, una serie di osservazioni accompagnate da studi e cartografie di dettaglio. Nella documentazione erano state evidenziate alcune discordanze nella rappresentazione dell’uso del suolo ed era stata richiesta una verifica delle perimetrazioni previste dal Piano, con particolare riferimento alle aree 24d e 24e e a quelle di interesse archeologico.

“Adesso è necessario istituire un tavolo tecnico che coinvolga Regione, Soprintendenza, Comuni e professionisti che conoscono direttamente i luoghi. Come Comune siamo pronti a mettere a disposizione il lavoro già svolto e a contribuire concretamente alla revisione del Piano”.

L’obiettivo, secondo l’amministrazione comunale, deve essere quello di arrivare a uno strumento di pianificazione capace di garantire la salvaguardia del patrimonio paesaggistico senza trascurare le esigenze e le prospettive di sviluppo delle comunità locali. “Tutela del paesaggio e futuro delle aree interne devono camminare insieme. Le scelte migliori nascono da dati verificati, da una conoscenza puntuale dei luoghi e dal confronto con le comunità che quotidianamente vivono e curano questi territori”, ha concluso Spera.

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