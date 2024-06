Inizia il countdown per il Congresso Nazionale del Sindacato Italiano Odontoiatria Democratica (SIOD), “Nuovi Orizzonti in Odontoiatria. Tra Innovazione e Sostenibilità del Sistema Sanitario.



Quale formazione per il futuro?”, un evento che promette di ridefinire il dialogo sul futuro dell’odontoiatria in Italia e che si terrà il prossimo 7 e 8 giugno presso l’Isola delle Femmine a Palermo.

Questo congresso segna un nuovo capitolo di dialogo nel campo dell’odontoiatria, esplorando le intersezioni tra odontoiatria e prevenzione delle patologie sistemiche e mettendo in luce l’importanza critica di un approccio integrato alla salute. Con un tema che guarda verso nuovi orizzonti, il congresso si concentrerà su come bilanciare innovazione e sostenibilità all’interno del sistema sanitario nazionale, evidenziando la necessità di una formazione moderna e mirata per il futuro della professione.

“Siamo grati alla Regione Siciliana per avere concesso il Patrocinio all’evento – ha commentato il dott. Francesco Romano, Vicesegretario Generale SIOD – Referente Regione Sicilia -. Rappresentanti delle maggiori Istituzioni della politica sanitaria regionale saranno presenti per intervenire, ascoltare ed interagire con il mondo dell’Odontoiatria in modo da, non dico risolvere, ma almeno chiarire a tutti quali sono i problemi candenti e i passaggi critici di questa branca della medicina. Ultimamente, per il suo ruolo riconosciuto in ambito della prevenzione di patologie maggiori (cardiopatie, diabete, gravidanze a rischio, artrite reumatoide), – continua – l’Odontoiatria è stata molto valorizzata dal punto di vista scientifico e di ricerca a livello mondiale ed europeo. A questa importanza però non è conseguita una idonea valorizzazione all’interno dei piani di prevenzione e di politica sanitaria delle nazioni. SIOD vuole portare i riflettori su questo problema”.

La due giorni di Isola delle Femmine sarà un’occasione per accorciare le distanze tra il “palazzo” e il mondo della libera professione, ma anche tra cittadini e politica sanitaria. Tutto nel nome di una nuova Odontoiatria, quella che c’è da decenni, ma di cui mancano medici-testimoni e cittadini-beneficiari.

Il Dr. Pietro Paolo Mastinu, Presidente ANTAMOP e Consulente ha sottolineato: “Questo congresso rappresenta un’importante piattaforma per discutere le sfide attuali e future del nostro settore. L’innovazione tecnologica e la sostenibilità sono pilastri fondamentali per un sistema sanitario efficiente e accessibile. Formiamo nuovi professionisti non solo con competenze cliniche avanzate, ma anche con una visione etica e sostenibile della pratica odontoiatrica. L’evento di Palermo sarà un punto di incontro cruciale per condividere conoscenze e sviluppare strategie comuni per il futuro”.

Il programma del congresso è strutturato in due giornate ricche di contenuti. Il 7 giugno, le sessioni si concentreranno su questioni sindacali, normative e organizzative, con interventi di figure chiave come il Dr. Giulio Cesare Leghissa, Segretario Generale del SIOD, e altri esperti del settore sanitario a livello regionale e nazionale.

Ad aprire la giornata i saluti istituzionali dr. G. C. Leghissa Segretario Generale SIOD, l’Assessore alla Salute Reg Sicilia, Giovanna Volo, l’on. Francesco Ciancitto, Componente XII Commissione Affari sociali e sanità, Camera dei Deputati, Salvatore Requirez, Dirigente Generale DASOE – Dipart. per le Attiv. Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Toti Amato Presidente FNOMC&O Palermo, Marco Brady Bucci Presidente dell’Accademia Italiana Odontoiatria Legale e Forense e Silvia Alessandra Terzo Vicesegretario Generale SIASO.

La giornata inizierà con l’apertura presieduta da Francesco Romano, Vicesegretario Generale SIOD e referente per la Regione Sicilia, insieme a Ernesto Bruschi, referente SIOD per la Regione Lazio. Alle 9:15, Giulio Cesare Leghissa, Segretario Generale del SIOD, affronterà la complessa situazione dei cittadini-pazienti e degli odontoiatri in Italia, presentando le proposte del SIOD.

Alle 9:45, Domenico Garbo del CIMEST analizzerà il ruolo dei medici e odontoiatri convenzionati esterni all’interno del Sistema Sanitario Regionale e Nazionale, focalizzandosi sui fabbisogni e le spese. Seguirà alle 10:15 Salvatore Iacolino, Dirigente Generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica presso l’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, discutendo i problemi e le soluzioni per potenziare il sistema sanitario pubblico siciliano. Alle 10:45, Daniela Faraoni, Direttore Generale dell’ASP Palermo, parlerà delle criticità e delle potenzialità di un’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) nel contesto sanitario attuale.

Dopo una pausa caffè alle 11:15, Maria Grazia Cannarozzo, Presidente Nazionale COI-AIOG, tratterà le ripercussioni delle cure odontoiatriche sulle patologie sistemiche. La mattinata si concluderà con una tavola rotonda e una sessione di domande. Dopo un pranzo, la sessione pomeridiana sarà presieduta da Domenico Garbo e Roberto Volpes. Alle 14:30, Mario Marrone, Presidente della Commissione Albo degli Odontoiatri di Palermo, discuterà delle tariffe e dei LEA di Odontoiatria, affrontando l’etica professionale tra politica sanitaria e pratica clinica.

Alle 15:00, Fulvia Magenga, Segretario Generale SIASO, parlerà della nuova professione di Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) e dei rischi degli studi dentistici che sostituiscono gli ASO con categorie abusivamente introdotte in un CCNL. Antonio Colucci seguirà alle 15:30, trattando la nuova normativa per l’accreditamento degli studi odontoiatrici in Italia e in Sicilia. Alessandro D’Aquila, esperto in radioprotezione, continuerà sullo stesso tema, ma dal punto di vista dei titolari ed RSPP di studi odontoiatrici, alle 16:00.

Alle 16:30, Giansalvo Sciacchitano chiuderà la giornata con una discussione sull’ENPAM alle 17:00. La giornata si concluderà con una seconda tavola rotonda alle 17:30 e una cena sociale alle 20:30.

La sessione scientifico-culturale di sabato 8 giugno, inizierà alle 9:00 con un’introduzione e i saluti iniziali. La prima sessione vedrà gli odontoiatri, igienisti e odontotecnici discutere vari temi, tra cui la responsabilità odontoiatrica dopo la riforma Cartabia, presentata da Rosaria Anna La Malfa alle 9:15. Pietro Paolo Mastinu parlerà dell’esercizio dell’Odontoiatria in forma societaria alle 9:50, seguito da Raffaella Garbelli che tratterà l’uso di anticoagulanti e antiaggreganti in chirurgia orale alle 10:30. Alle 11:00, Daniele Pomponi discuterà dei percorsi digitali in chirurgia implantare e protesi fissa. Ernesto Bruschi chiuderà la sessione con una presentazione sulle tecniche chirurgiche per la gestione dei tessuti molli intorno agli impianti.

La seconda sessione del sabato sarà dedicata agli ASO, alla segreteria e agli altri membri del Dental TEAM. Francesca Li Muli introdurrà la nuova classificazione in parodontologia alle 9:15. Cinzia Artoni e Carmen Totaro parleranno del ruolo degli ASO nella salute e benessere del paziente alle 9:45. Dopo la pausa caffè alle 11:00, Sofia Privitera ed altre relatrici di Dental Team discuteranno le competenze chiave degli ASO in uno studio convenzionato.

L’evento offrirà un’opportunità unica per odontoiatri, medici, igienisti dentali e tutto il team odontoiatrico per condividere esperienze, apprendere e discutere delle sfide future, promuovendo l’innovazione e la sostenibilità come elementi chiave per il futuro della professione.

L’iscrizione al congresso sarà possibile entro 24 ore dall’inizio del Congresso, gratuita ma obbligatoria, e può essere effettuata online attraverso il sito ufficiale di SIOD: [Iscrizione Congresso Nazionale SIOD](https://www.siod.it/post/congresso-nazionale-siod).





