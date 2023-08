La scuola elementare di contrada Foresta, a Carini, presto avrà a disposizione 5 nuove aule e diversi laboratori. Questa mattina la Giunta comunale ha approvato i lavori di completamento dell’istituto che prevedono di realizzare le classi al piano superiore e il cui costo ammonta a circa 3,7 milioni di euro, di cui 2,4 milioni finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il Comune co–parteciperà alla realizzazione dell’opera contraendo un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per un totale di 1,3 milioni euro.

I lavori saranno appaltati entro settembre, in modo da rispettare il cronoprogramma di finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La chiusura del cantiere è prevista invece entro il 2026. “L’opera – commenta il sindaco Giovì Monteleone – è di vitale importanza anche perchè contribuirà a tagliare le spese che attualmente il Comune sostiene per pagare l’affitto di edifici privati utilizzati come plessi scolastici, sopperire alla carenza di aule e andare incontro alle esigenze sempre più pressanti di una popolazione scolastica che, contrariamente che in altri comuni, cresce a ritmi frenetici“.

