Per il terzo anno consecutivo, psicologhe e assistenti sociali dell’Azienda Sanitaria si mettono in gioco come attrici. Un percorso tra monologhi e storie reali per promuovere una nuova cultura del rispetto e della reciprocità. Anche quest’anno l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina celebra la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” con un appuntamento teatrale ormai divenuto tradizione, giunto alla sua terza edizione. Alla Chiesa di Santa Maria Alemanna, a partire dalle ore 10:00, è andata in scena la rappresentazione “Filo rosso”, un evento promosso dal Tavolo tecnico aziendale per il contrasto alla violenza di genere, in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia (CUG).





All’iniziativa hanno preso parte la Direzione Strategica dell’ASP e diverse autorità istituzionali, a testimonianza della forte sinergia sul territorio. Se nelle passate edizioni il focus era stato posto sul racconto e sulla presa di coscienza del fenomeno, quest’anno la narrazione si sposta con decisione sulla dimensione culturale, interpellando l’intera collettività in un’azione corale di prevenzione e contrasto. A spiegare il senso profondo dell’iniziativa è la promotrice, la dottoressa Nina Santisi, coordinatrice del Tavolo tecnico e presidente del CUG: “Lo spettacolo è costruito su una serie di monologhi, alcuni tratti dal repertorio conosciuto e altri nati direttamente dall’esperienza sul campo in quanto operatori di sanità pubblica. L’obiettivo è ricondurre la riflessione alla dimensione culturale di un problema che riguarda tutta la comunità e la società. È un sollecito caldo e consapevole al cambiamento nel modo di vivere le relazioni, affinché siano improntate al rispetto e alla reciprocità fin da bambini”.





Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale dell’ASP di Messina, Giuseppe Cuccì, che ha sottolineato il valore dell’impegno costante dell’Azienda: “Questo evento, che rinnoviamo ogni anno in occasione della Giornata internazionale, è la testimonianza concreta del lavoro quotidiano della nostra comunità aziendale, portata avanti attraverso la rete dei servizi e la dedizione dei nostri professionisti”.Protagonista sul palco una “piccola compagnia aziendale” composta da professioniste dell’ASP impegnate su queste tematiche. Sotto la guida del regista Carmelo Formica, le dottoresse Alessia Basile, Flavia Cucinotta, Emilia De Luca, Grazia Giannetto, Anna Longo, Graziana Mollura, Mariangela Nicolosi, Graziella Tribulato e Viviana Carlotta hanno dato vita a una performance intensa ed emozionante, regalando un momento di profonda condivisione a tutta la comunità aziendale e ai cittadini intervenuti.

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