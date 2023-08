“La Democrazia Cristiana riconosce il lavoro del governo e apprezza il provvedimento del CdM che tende a regolarizzare le tariffe aeree da e per la Sicilia. Anche oggi, 7 luglio, mentre era in corso il Consiglio dei Ministri, un volo da Roma a Palermo costava 500 euro, mentre da Roma a Milano solo 100 euro. E per la Sardegna, i residenti pagano da Roma a Cagliari 70 euro. Con il provvedimento odierno del CdM dovrà finire questa vergognosa speculazione che penalizza tutti, comprese le imprese che vivono di turismo e che con il caro voli perdono competitività rispetto ad altre aziende che si trovano in località più economiche da raggiungere. Chiediamo vengano equiparati i criteri dell’insularità siciliana a quelli che si applicano ai residenti della Sardegna”. Lo dichiara il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.