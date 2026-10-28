Rilanciare il sistema produttivo delle medie e piccole imprese attraverso la tutela del lavoro e la qualità dell’occupazione, puntando sulla contrattazione collettiva nazionale come strumento principale per contrastare il lavoro povero e garantire salari adeguati. Saranno questi i temi del convegno dal titolo “La rappresentazione si costruisce , non si impone” , promosso e organizzato da FMPI in occasione del decennale della Federazione, che si terrà a Palerno il 30 ottobre prossimo all’hotel NH (Foro Italico Umberto I alle 10 e vedrà la partecipazione di Antonina Terranova presidente nazionale FMPI, del deputato regionale Cateno De Luca. E ancora della professoressa di Diritto del lavoro all’Università degli Studi Roma Tre, Francesca Prudenzano, del segretario generale Confintesa è ancora di Antonella Milieni, in rappresentanza della direzione centrale dell’ispettorato del Lavoro, di Walter Rizzetto presidente della commissione lavoro alla Camera dei Deputati, di Domenico Cosentino segretario generale Ali Confsal, di Antonio Alessi presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Palermo e di Rosario Mazzola, presidente Anci.

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