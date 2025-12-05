“La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici alla luce del Decreto correttivo” è il titolo degli incontri in videoconferenza organizzati dall’ANCI Sicilia, pensati per funzionari e dipendenti tecnici e amministrativi della Pubblica Amministrazione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire chiarimenti, orientamenti e strumenti pratici utili a garantire maggiore indipendenza e consapevolezza al personale pubblico nello svolgimento delle proprie attività quotidiane.

Il percorso formativo si articola in più sessioni, ciascuna focalizzata su specifici aspetti della gestione dei contratti pubblici alla luce delle novità introdotte dal recente Decreto correttivo al Codice degli Appalti. Il primo incontro, svoltosi questa mattina, ha offerto ai partecipanti un’analisi operativa sugli affidamenti diretti, fornendo indicazioni pratiche per affrontare con sicurezza le procedure attraverso le piattaforme digitali.

Il secondo appuntamento, previsto per il 19 dicembre, sarà dedicato alle procedure negoziate, con approfondimenti sulle modalità di gestione, sugli strumenti digitali disponibili e sulle implicazioni normative, offrendo ai dipendenti pubblici indicazioni utili per ottimizzare tempi, trasparenza e correttezza procedurale.

Del Codice degli Appalti e delle novità normative introdotte dal Decreto correttivo, ne parlerà Loris Pierbattista, dirigente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che metterà a disposizione dei partecipanti la propria esperienza e competenza, con un approccio operativo volto a tradurre la normativa in strumenti di lavoro immediatamente applicabili.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto, contribuendo a rafforzare le competenze digitali e amministrative del personale pubblico e a promuovere una gestione dei contratti più efficiente, trasparente e allineata alle nuove disposizioni legislative.

