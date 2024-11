“Il Csa ha firmato oggi la pre-intesa sul contratto decentrato 2024 delle lavoratrici e dei lavoratori del comune di Palermo: un risultato importante per gli oltre 4.600 dipendenti che riconosce più diritti e più risorse”. Lo dicono Nicolò Scaglione del sindacato Csa e i componenti Csa della Rsu del Comune, a margine della firma della pre-intesa avvenuta questo pomeriggio.

“Il nuovo contratto – dicono Scaglione e i componenti Csa della Rsu – garantisce l’adeguamento delle indennità di specifiche responsabilità per gli ufficiali di Anagrafe e Stato civile e per i messi comunali, operativi della Protezione civile e dell’Urp e dell’unità scolastica circoscrizionale, i differenziali stipendiali per i dipendenti che non hanno avuto accesso alle prime due tornate per un valore di 950 mila euro e l’erogazione una tantum delle economie del fondo performance. Inoltre la performance individuale per i part-time o a orario ridotto sarà pagata per intero in tutti e tre gli ambiti”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.