Catania, 25 ottobre 2024 – «È un risultato storico per i lavoratori e per il sindacato, con un aumento salariale del 6,2 per cento mai registrato nelle precedenti negoziazioni». Esprime soddisfazione Alfio Turrisi, segretario generale della Fai Cisl Catania, per la firma del contratto provinciale di lavoro per gli operai dell’agricoltura e i florovivaisti della provincia di Catania, assieme alle altre sigle Flai Cgil e Uila Uil e alle parti datoriali Cia, Confagricoltura e Coldiretti.

Il contratto di durata quadriennale (2024-2027) riguarda circa 27mila lavoratori del settore e avrà decorrenza dal prossimo 1 novembre.

