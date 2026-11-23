Una panchina ‘inclusiva’ in memoria delle vittime della violenza contro le donne, all’interno di un bene confiscato alla mafia, per lanciare il messaggio: ”dare spazio alla speranza, contrastando la violenza contro le donne, la violenza psicologica ma fatta anche di limiti causati dalla barriere architettoniche subita dalle persone con disabilità e la violenza della mafia che opprime un territorio negandogli il futuro”. L’iniziativa della Cisl Palermo Trapani e del suo Coordinamento Donne e Politiche di genere, “La speranza prende posto. Una panchina per l’inclusione, la libertà, e una comunità senza violenza” , patrocinata dal Comune di Palermo, nel corso della quale, si svolgerà mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alle 15,30, nel giardino del Circolo della Natura di Sokult a Ciaculli, sorto su un bene confiscato alla mafia. La panchina inclusiva verrà installata e inaugurata, in memoria delle vittime della violenza. Interverranno la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami, la segretaria regionale Cisl Sicilia con delega alle Pari Opportunità Chiara Barbera, la coordinatrice Pari Opportunità Vania Pellerito, la coordinatrice Pari Opportunità e politiche di genere della Cisl Sicila Vera Carasi, l’assessore alle Attività Sociali e Socio-Sanitarie e alle Politiche di genere e Pari opportunità Mimma Calabrò e per il Circolo della Natura di Sokult Floriana Infantino, il presidente della II Circoscrizione del comune di Palermo Giuseppe Federico e il direttore di Caritas diocesana don Sergio Ciresi. “Uscire dalla violenza si può. Quest’anno è la ‘speranza’ il nostro filo conduttore, – spiega la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami -. Abbiamo infatti scelto di unire diversi concetti di speranza che riguardano la rinascita di un quartiere dalla violenza mafiosa, il diritto di vivere e scegliere andando contro la violenza psicologica e fatta di limiti e barriere che subiscono le persone con disabilità, la speranza di una vita libera dalla violenza per le donne vittime. Farlo da un quartiere che deve ‘rinascere’ come Ciaculli è ancora più significativo”. “Quella panchina vuole ricordare a tutti che la legalità non si proclama soltanto, si abita. Fondamentale poi, che il lavoro diventi il primo antidoto: l’indipendenza economica è libertà di andarsene” aggiunge la segretaria Badami. Per la coordinatrice delle Politiche di Genere Vania Pellerito: “A Palermo e Trapani la violenza è strutturale, non emergenziale, e lo dimostra il fatto che al 1522 giungono molte segnalazioni. Noi cerchiamo di fare la nostra parte con lo sportello di denuncia e ascolto ‘Oltre il silenzio’, inaugurato un anno fa, ma servono più fondi, più centri, più prevenzione lavorando con le scuole. Noi a Ciaculli vogliamo dare un segnale concreto di presenza e vicinanza verso chi è vittima di violenza di ogni genere”.

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