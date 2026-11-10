Nella splendida cornice del Museo Etnografico Giuseppe Pitre’ si è svolto Sabato 7 Novembre 2026 il Convegno, delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon Delegazione di Palermo, sulla Regina Margherita, Prima Regina di Italia. I Relatori: il Prof Dott. Giuseppe Giocaliero PhD Criminologo, Giurista e Sociologo Forense, Presidente AICIS Regione Sicilia (Criminologi) nonché Guardia d’Onore con incarichi dirigenziali nella delegazione palermitana; la Consigliera del Comune di Palermo Dott.ssa Sabrina Figuccia, docente e Presidente della Commissione Consiliare Ambiente e il Moderatore Ing. Michele Micalizzi Delegato Guardie d’Onore di Palermo.





Una sala attenta e partecipe ha accolto al Museo Pitrè il convegno dedicato alla Regina Margherita, figura centrale nella costruzione dell’identità nazionale dopo l’Unità d’Italia. Antesignana delle moderne influencer, la Sovrana contribuì a diffondere cultura, arte, musica e letteratura, offrendo al tempo stesso un modello educativo e familiare che segnò profondamente la società italiana del suo tempo.

Un sentito ringraziamento è stato fatto alla Dott.ssa Sabrina Figuccia e al Prof. Giuseppe Giocaliero per gli autorevoli interventi, nonché al pubblico che ha seguito con vivo interesse i lavori . Particolarmente gradite le targhe di encomio fatta pervenire dall’On. Vincenzo Figuccia Deputato Questore ARS per l’impegno profuso nella divulgazione della memoria storica nazionale. A conclusione scambio di riconoscimenti culturali tra le varie autorità intervenute e personalità di punta come il noto imprenditore Dott. Fontanini Alessandro e il Presidente CSTM Dott. Riticella Giuseppe.

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