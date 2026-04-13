Sabato 11 Aprile nella splendida cornice di Villa Filippina a Palermo si è concluso il Convegno Regionale N.A.C.A (National Association Condominium Administration) sull’innovazione giuridica e amministrativa e sulle nuove riforme.

Tanti i professionisti presenti che hanno dato un valido contributo, diretti dalla Presidente Nazionale Dott.ssa Sabrina Apuzzo , dal Vice Presidente Prof. Cav. Andrea Torcivia PhD già Presidente ANS Regione Sicilia e Direttore CESFAT e dal Presidente regionale Naca Antonino Di Caccamo. Tra gli illustri relatori l’Architetto Andrea Ferrara e gli Avvocati Francesca Tuzzolino, Rossella Gennaro , Grazia Seidita e il Coordinatore nazionale Antonio Rocco.





Diversi i temi trattati tra i quali la figura dell’amministratore di condominio evoluto, community manager, l’amministratore con competenze socio relazionali e digitali, il super Bonus edilizio, la revoca giudiziale, la sicurezza nei cantieri e la videosorveglianza. Si è riflettuto in merito alla formazione permanente e ai percorsi di alta formazione patrocinati da N.A.C.A.





Durante il Convegno è stato nominato Coordinatore delle relazioni istituzionali e della comunicazione con gli organi di stampa della regione Sicilia il Prof. Dott. Giuseppe Giocaliero PhD, Giurista , Sociologo Forense e Criminologo nonché già Presidente Regionale AICIS (Criminologi). Cresce ulteriormente la competenza in vari settori e NACA si attesta prepotentemente come Ente di eccellenza nel settore.

Luogo: Villa Filippina

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