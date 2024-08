“Ci saranno anche giovani ciclisti dalla Lombardia, tutto questo mi inorgoglisce”. A tre giorni dalla chiusura delle iscrizioni, l’annuncio di Mario Cannavò, direttore sportivo della Ssd Pedale Santantonese – società che organizza con il con il patrocinio del Comune di Aci Sant’Antonio e dell’Assemblea Regionale Siciliana – rende la vigilia della 40esima Coppa Sant’Antonio Abate davvero appassionante.

Si correrà domenica 4 agosto in notturna la storica corsa che è dedicata per il secondo anno consecutivo a Turi Cannavò, il pioniere dell’evento la cui prima edizione si svolse nel 1970. Dedicata nella prima parte della sua storia ai Dilettanti (basti ricordare la partecipazione di corridori del calibro di Nunzio Valuri, Michele Coppolillo e Massimiliano Lelli), oggi è dedicata ai giovani in un percorso di valorizzazione del patrimonio ciclistico del futuro.

Esordienti, Allievi e Juniores si compongono con il passare dei giorni. “Già 40 iscritti – continua – e ancora mancano tre giorni per completare la lista dei partenti. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti”.

Sull’anello del circuito, supportati anche dalle splendide luminarie della festa in onore del Santo Patrono, lo spettacolo non mancherà di certo. Si parte da via Regina Margherita e si prosegue per via Spirito Santo, De Felice, Tenente Maugeri, Aldo Moro, Marchese di Casalotto sul traguardo.

“Saranno 2 chilometri e 400 metri di percorso da ripetersi quindici volte per gli Esordienti e trenta volte per Allievi e Juniores – continua – si parte davanti al Comune di Aci Sant’Antonio. Invito tutti a passare una serata speciale ammirando giovani ciclisti e i possibili campioni del domani”.





