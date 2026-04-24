Corleone rafforza il proprio tessuto economico con l’apertura della nuova sede della CNA in via F. Bentivegna 104. A guidare il nuovo presidio saranno Luisa Falsone e Francesco Ingolia, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento concreto per imprenditori, artigiani e aspiranti tali dell’entroterra palermitano.

La sede metterà a disposizione un ampio ventaglio di servizi pensati per accompagnare le imprese in ogni fase del loro sviluppo, dalla nascita al consolidamento. Tra le principali aree di intervento spicca il settore credito e sviluppo, con strumenti di finanza agevolata, accesso a bandi e contributi a fondo perduto, redazione di business plan e progettazione professionale per nuovi investimenti e start up. Previsto anche il servizio di microcredito, con accesso rapido a finanziamenti e soluzioni di credito agevolato.





Grande attenzione è dedicata all’internazionalizzazione, con supporto per l’export, partecipazione a fiere e consulenza strategica attraverso partner qualificati, al fine di favorire la crescita e il consolidamento aziendale.

Sul fronte della sicurezza sul lavoro, la CNA offrirà servizi completi che comprendono la redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), attività di formazione e sorveglianza sanitaria. Spazio anche a tirocini e apprendistato, con attivazione e gestione dei contratti, e alla formazione professionale, attraverso corsi obbligatori e aggiornamenti tecnici di settore.

Non mancano i servizi di welfare aziendale, con accesso alle prestazioni di Ebas, Fsba e San.Arti., e il supporto nelle relazioni sindacali, con tutela e rappresentanza istituzionale della categoria.





Particolare rilievo assume l’area dell’innovazione e degli strumenti digitali, che include il rilascio immediato di firma digitale, SPID e CNS. Le imprese potranno inoltre contare sul supporto per il Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) e per le attestazioni SOA.

Tra i servizi offerti figurano anche soluzioni per i sistemi di pagamento, con convenzioni esclusive, POS Dojo e Klarna, oltre ai servizi camerali (visure, certificati CCIAA e gestione notifiche digitali). Completa l’offerta l’ottimizzazione delle utenze, con analisi delle bollette e consulenza per il risparmio energetico.





«L’idea che abbiamo è quella di supportare le imprese e la società imprenditoriale, per quello che già esiste e per aiutare a far nascere nuove imprese – spiegano Falsone e Ingolia –. Portare nell’entroterra il concetto di fare impresa, l’idea che si possano creare progetti, costruire un tessuto produttivo ricco. Vogliamo che le imprese non chiudano ma crescano, che siano all’avanguardia grazie alla digitalizzazione. Che i giovani possano guardare al loro paese con fiducia e non solo con l’idea di abbandonarlo. Insomma, vorremmo dare una mano per rendere il territorio produttivo e le imprese fiduciose».

Un’iniziativa che punta dunque a invertire la tendenza allo spopolamento e a rilanciare l’economia locale, offrendo strumenti concreti per costruire futuro e opportunità direttamente sul territorio.

Per informazioni è possibile contattare direttamente i responsabili: Luisa Falsone al numero 338 4864632 e Francesco Ingolia al 338 468 4631.

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