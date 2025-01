La Cosedil Saturnia Acicastello non si ferma più: quarta vittoria consecutiva per i ragazzi di Montagnani nella trasferta contro Campi Reali Cantù e classifica stravolta. A Casnate con Bernate termina 3-1 in favore dei biancoblu la sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato Serie A2 Credem Banca che vede in netta risalita la formazione castellese, passata dalla decima alla quarta posizione in graduatoria grazie al filotto di successi.

Soddisfatto l’allenatore Paolo Montagnani, si è così espresso al termine della gara: “Una bella vittoria, importante, perché sapevamo che Campi Reali Cantù in casa gioca bene quindi questi tre punti sono preziosi. Durante la partita abbiamo fallito qualche accorgimento tattico, meno male che nell’ultimo set abbiamo migliorato il muro e siamo riusciti a portar via questi tre punti”.

Sabato 18 gennaio alle 19 appuntamento al PalaCatania contro Evolution Green Aversa.

LA PARTITA

Paolo Montagnani rimane fedele allo starting six delle sue prime uscite e schiera Davide Saitta in regia con Manuele Lucconi al suo opposto Manuele Lucconi, Luka Basic e Javad Manavi sulla diagonale di quattro, Elia Bossi e Filippo Bartolucci al centro e Simone Orto nel ruolo di libero.

Formazione tipo anche per Mattiroli che schiera Martinelli al palleggio in diagonale con Novello, Tiozzo e Galliani schiacciatori, Candeli e Bragatto al centro ed il libero Butti.

PRIMO SET

È la pipe di Luka Basic ad inaugurare il match, con la prima metà del gioco in sostanziale stabilità fra le due formazioni. Cosedil Saturnia Acicastello schiaccia il piede sull’acceleratore andando sul +3 (13-16) con il muro di Bossi su Bragatto. La formazione biancoblu continua a crescere, rosicchiando un’altra luNghezza agli avversari (17-22) ancora con un muro di Bossi, questa volta su Candeli. Mattiroli chiede di fermare il gioco per impedire agli avversari la fuga. Al rientro è il subentrato Sabbi a mettere al segno il punto numero 23, mentre un tocco di rete di Tiozzo concede ai castellesi il set point. Campi Reali Cantù tenta con tenacia di tornare in gioco, Bossi da posto tre fulmina Novello e conclude il parziale in favore degli ospiti.

SECONDO SET

Bartolucci in evidenza nei primi scambi: il giovane centrale ospite mette la propria firma sui punti del tre e del quattro pari.

L’equilibrio viene interrotto dal primo break locale (7-4) e Montagnani chiama time out. Campi Reali Cantù non si lascia distrarre, al rientro Novello trova per due volte l’ace e la distanza fra le due formazioni cresce (17-11). Montagnani decide allora di mischiare le carte inserendo Rottman per Basic ma nonostante il momentaneo controbreak (17-14) i ragazzi di Mattiroli continuano a gestire la frazione. Sfruttata anche la seconda occasione per fermare il gioco i biancoblu non riescono ad invertire la tendenza concedendo il secondo parziale ai padroni di casa.

TERZO SET

Cosedil Saturnia Acicastello si presenta in campo con convinzione, il risultato favorevole è una diretta conseguenza (1-4). Saitta smista il gioco con abilità, Manavi e Lucconi guidano l’attacco. Bene anche il servizio, con Basic che costringe Butti all’errore (5-9) e Mattiroli che ferma il gioco. Si torna in campo ed a quel punto i lombardi cominciano ad intaccare il vantaggio ospite, raggiungendo gli avversari sul 16 pari. I biancoblu si rifanno sotto, Lucconi trova il mani fuori e Manavi centra l’ace (19-21). Basic in pallonetto e poi ancora Lucconi incrementano il bottino castellese, l’errore di Novello (dopo un gran recupero di Orto) ed il primo tempo di Volpe portano la Cosedil Saturnia Acicastello alla vittoria del set.

QUARTO SET

Qualche errore di troppo nella metà campo biancoblu e Campi Reali Cantù riesce punto dopo punto a costruire un bottino di quattro punti di vantaggio (12-8). Bartolucci efficace sulla pipe di Tiozzo accorcia, sull’azione successiva tuttavia si ripete la dinamica e questa volta nulla può il centrale castellese. È ancora Bartolucci, a muro su Novello, a trovare il punto che vale il 13-10, mentre Lucconi centra il mani fuori su Bacco e riduce a due punti la distanza. Con due monster block consecutivi Cosedil Saturnia Acicastello riporta la situazione in parità. Gli ospiti passano in vantaggio con un mani fuori di Manavì. Il parziale si accende: si gioca punto a punto. Il muro di Bartolucci e l’attacco di Basic portano i compagni sul 19-21, Mattiroli chiede time out. Si torna in campo e Bacco e Novello restituiscono la parità. Basic trova un bruciante lungolinea (21-22), Volpe insormontabile blocca a muro nella stessa azione prima Novello e poi, con la collaborazione di Saitta, Bacco. Tiozzo accorcia (22-23), Bacco spedisce il servizio oltre i nove metri. Ancora Tiozzo trova il punto annullando il primo match point, nell’azione successiva Lucconi non perdona superando sia il muro che la difesa locale. Cosedil Saturnia Acicastello continua così la cavalcata centrando la quarta vittoria consecutiva.

TABELLINO

Campi Reali Cantù-Cosedil Saturnia Acicastello 1-3 (21-25; 25-18; 22-25; 23-25)

Campi Reali Cantù: Tiozzo 14, Martinelli 2, Bragatto 9, Galliani 1, Candeli 9, Novello 22, Bacco 9, Butti (L), Cottarelli 0, Cormio 0, Quagliozzi 9. Ne: Marzorati, Caletti (L). All. Mattiroli.

Cosedil Saturnia Acicastello: Basic 16, Lucconi 24, Bartolucci 5, Saitta 2, Manavi 10, Bossi 6, Sabbi 1, Rottman 2, Volpe 2, Orto (L). Ne: Argenta, Bartolini, Bernardis, Lombardo (L). All. Montagnani.

Durata Set: 28’, 26’, 29’, 29’.

Arbitri: Giuliano Venturi di Torino e Piera Usai di Milano.





