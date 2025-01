Ancora una vittoria, la terza di fila, per la Cosedil Saturnia Acicastello che comincia nel migliore dei modi il proprio 2025 superando per 3-0 Banca Macerata Fisiomed Mc. Dopo il successo contro Palmi e quello in trasferta in casa della capolista Brescia, per i biancoblu arriva la gioia contro i marchigiani, alla prima di Paolo Montagnani al PalaCatania.

“Oggi è stata una partita positiva – spiega l’allenatore toscano -, mi è piaciuto molto il primo set dove siamo stati molto concentrati e con le idee chiare. Oggi abbiamo anche provato qualcosa di nuovo ed è andata bene. Era una partita da non sottovalutare perché Macerata ha delle potenzialità importanti quindi sono soddisfatto. Nove punti in tre partite, tutta fiducia che dobbiamo assolutamente portare in allenamento. Un gruppo che lavora, è chiaro che c’è la pressione del risultato ma è una pressione normale che deve spingere tutti a lavorare e dare il meglio”. Prossimo appuntamento domenica 12 gennaio a Cantù contro i padroni di casa della Campi Reali.

LA PARTITA

Paolo Montagnani conferma la formazione schierata nella prima uscita con Davide Saitta al palleggio e Manuele Lucconi al suo opposto, Luka Basic e Javad Manavi al quattro, Elia Bossi e Filippo Bartolucci al centro e Simone Orto nel ruolo di libero.

Stessa formazione delle ultime uscite pure per Castellano che conferma Marsili al palleggio in diagonale con Klapwijk, Ottaviani e Valchinov a banda, Fall e Berger al centro, Gabbanelli libero.

PRIMO SET

Partenza sprint per la Cosedil Saturnia Acicastello che infila subito quattro punti agli avversari, costretti immediatamente al time out. La squadra di casa incide sfruttando a pieno le sue bocche di fuoco (15-8), Banca Macerata prova a spezzare il ritmo con il lungolinea di Valchinov. È Bossi da 3 a riportando subito il pallone nelle mani dei compagni, segnando poi anche il +8 che porta nuovamente Castellano ad interrompere il gioco. Al rientro è Lucconi a mettersi in evidenza, mettendo a segno il secondo ace della gara e scatenando l’ovazione del PalaCatania. Manavì da quattro mette fine al set piegando le mani di Marsili.

SECONDO SET

Banca Macerata Fisiomed MC prova ad impensierire i padroni di casa conquistando per prima il vantaggio (6-10). Montagnani ferma il gioco per riportare ordine nella sua metà campo. Al rientro i biancoblu riescono ad accorciare andando sul -2 salvo poi permettere agli ospiti di ritrovare ritmo e quindi il nuovo +4. Ad invertire definitivamente la tendenza giunge puntuale il pallonetto di Manavì, seguito dal monster block di Bartolucci che, unito ad un fallo avversario e ad un colpo del solito Lucconi da 2 riportano la Cosedil Saturnia Acicastello in pari (15-15). Il primo vantaggio del set, 18-17, porta la firma di Manavi. Lo segue a ruota il compagno di reparto Basic. I marchigiani tentano di riparare riportandosi in pari, Basic in lungolinea permette ai compagni di tornare a condurre il gioco. L’invasione ospite ed un muro di Manavi determinano la vittoria del secondo parziale.

TERZO SET

Il muro di Bossi su Sanfilippo da avvio nel migliore dei modi al terzo parziale. Continua in seconda linea il buon momento di forma del libero Orto e Saitta può smistare il gioco con facilità, permettendo ai compagni di colpire efficacemente. Bene anche il servizio con Lucconi che mette a segno l’ace numero 100 in carriera nelle regular season. Cosedil Saturnia Acicastello vola così sul 8-4 e Castellano richiama i suoi in panchina. Tentativo che però non destabilizza i locali, i quali al rientro continuano a macinare gioco e punti con Bossi e Basic (14-9). Castellano ferma ancora il gioco (17-12), Fall mette a terra il tredicesimo punto ospite, Basic risponde (18-13). È Lucconi prima in attacco e poi a muro a firmare i punti 21 e 22. Chiude la gara l’errore di Berger dai nove metri.

TABELLINO

Cosedil Saturnia Acicastello-Banca Macerata Fisiomed MC 3-0 (25-16; 25-22; 25-20)

Cosedil Saturnia Acicastello: Basic 17, Lucconi 15, Bartolucci 5, Saitta 2, Manavi 8, Bossi 9, Orto (L), Bernardis 0, Lombardo (L), Volpe 0, Sabbi 0. NE: Rottman, Bartolini. All. Montagnani.

Banca Macerata Fisiomed MC: Marsili 3, Valchinovv 12, Ottaviani 4, Fall 4, Klapwijk 13,Berger 7, Gabbanelli (L), Ichino 0, Ferri 3, Sanfilippo 3. Ne:Cavasin, Pozzebon, Andric, Palombarini (L) .All. Castellano.

Arbitri: Armandola Cesare di Voghera e Colucci Marco di Matera.

Durata Set: 25’, 31’, 32’.

