Una trasferta impegnativa alla volta della provincia di Caserta e del PalaJacazzi, casa della Evolution Green Aversa. È quella che stanno affrontando in queste ore i biancoblu di Cosedil Saturnia Acicastello, giocatori e staff tecnico, per ritrovarsi domani, mercoledì 30 ottobre alle ore 20:30, in campo contro i padroni di casa nel match valido per la quinta giornata del girone di andata del Campionato di volley maschile di serie A2 Credem Banca 2024/25, in diretta streaming su Volleyball World. Archiviata la bella vittoria ottenuta solo tre giorni fa nel match contro Cantù, i biancoblu – per rimettersi in moto per questo turno infrasettimanale, al quale farà seguito un nuovo match in casa, quello di domenica 3 novembre contro Abba Pineto, al PalaCatania – hanno affrontato in maniera soft il post match, dedicandosi ai pesi, senza forzare, prima di mettersi in marcia.

“Incontriamo Aversa dopo una vittoria per noi significativa, arrivata dopo avere recuperato giocatori importanti come Basic e Manavi. La squadra domenica in campo ha risposto bene” – commenta così il tecnico Camillo Placì, alla vigilia del prossimo impegno di stagione -. “Aversa è una squadra costruita per fare bene, che punta a fare i playoff e noi dobbiamo iniziare con il gestire bene questa trasferta che sarà lunga e impegnativa. Viviamo una tendenza positiva e dobbiamo cercare di continuare così”.

Se la Cosedil Saturnia è reduce da una bella vittoria contro Cantù, in un PalaCatania pieno di supporter, Aversa arriva alla partita di domani dopo avere incassato una sconfitta al tie break sul campo di Reggio Emilia e per il match contro i biancoblu conta sul fattore casa.

“Sarà una partita tostissima – spiega il capitano della Cosedil Saturnia, Davide Saitta – e loro saranno molto determinati a fare bene dopo la sconfitta di domenica. In questa A2 il fattore campo è fondamentale e questo ci fa dire che tutte le trasferte sono insidiose. Da nessuna parte si può vincere facile; facile è proprio una parola che non appartiene a questo campionato. Domenica siamo stati bravi ad uscire da alcune situazioni di difficoltà ed è stato un esempio di come la vittoria sia importante e come anche un solo pallone possa cambiare le sorti del gioco. Siamo all’inizio di questo campionato e abbiamo ancora tutto il tempo di migliorarci in quei fondamentali su cui lavoriamo ogni giorno, cosa che ci potrà dare ancora una spinta in più”.

Dopo lo scontro di domani sera, giovedì mattina i biancoblu prenderanno la via del ritorno per dedicarsi alla preparazione del match contro Pineto, atteso al Palacatania per le 19:00 di domenica 3 novembre.

