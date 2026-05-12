Il Consigliere della Seconda Circoscrizione del Comune di Palermo Giuseppe Piazzese è stato eletto Presidente della Commissione speciale dedicata alla Costa Sud, organismo che avrà il compito di seguire, monitorare e promuovere il percorso di rilancio di una delle aree più strategiche e delicate della città.

Fanno parte della Commissione anche il Vicepresidente Guaresi e i consiglieri Marchese e Tusa.





Nel corso del suo discorso di insediamento, il Presidente ha voluto sottolineare il valore e le potenzialità di questo territorio, dichiarando:

“Accolgo con grande senso di responsabilità il ruolo di Presidente, consapevole dell’importanza strategica che la Costa Sud rappresenta non solo per il nostro territorio, ma per l’intera città di Palermo.”

Un passaggio che segna chiaramente la volontà di avviare una nuova fase politica e amministrativa per la fascia costiera sud della città, troppo spesso rimasta ai margini del dibattito pubblico.





Nel suo intervento, Piazzese ha inoltre evidenziato come per anni la Costa Sud sia stata raccontata quasi esclusivamente attraverso emergenze e criticità:

“Per troppo tempo questa parte della città è stata associata esclusivamente a problemi, criticità e ritardi. Eppure la Costa Sud rappresenta una delle risorse più straordinarie che Palermo possiede: chilometri di mare, storia, identità e potenzialità di sviluppo.”

La Commissione speciale nasce con l’obiettivo di trasformarsi in un luogo operativo e permanente di confronto, capace di mantenere alta l’attenzione sui progetti di riqualificazione urbana, ambientale e infrastrutturale già previsti e su quelli futuri.





“Il nostro compito sarà quello di trasformare questa Commissione in uno strumento concreto di lavoro, capace di monitorare i progetti in corso, stimolare l’amministrazione e coinvolgere il territorio in un percorso condiviso di rilancio e riqualificazione”, ha affermato il Presidente.

Particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento del territorio, delle associazioni, delle scuole e delle realtà produttive locali, con l’intenzione di costruire un percorso partecipato e stabile nel tempo.





“La Commissione sarà aperta alla partecipazione di associazioni, cittadini, scuole e realtà produttive, perché il futuro della Costa Sud non può essere costruito senza il contributo di chi vive quotidianamente questi luoghi.”

Tra le priorità individuate: il monitoraggio degli interventi finanziati, la tutela ambientale e della costa, il miglioramento dei servizi, il recupero delle aree degradate, la valorizzazione del litorale e il rilancio turistico ed economico dell’intera fascia sud di Palermo.





Nel concludere il proprio intervento, Piazzese ha lanciato un messaggio politico chiaro sul futuro della Costa Sud:

“La Costa Sud non deve più essere considerata una periferia, ma una delle porte sul futuro di Palermo.”

Un impegno che punta a riportare al centro dell’agenda cittadina un territorio che, per posizione geografica, patrimonio ambientale e potenzialità di sviluppo, può rappresentare uno dei principali motori di crescita e rigenerazione urbana dell’intera città.

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