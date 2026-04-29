San Vito Lo Capo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: sabato 26 settembre arriverà sul palco in spiaggia Ditonellapiaga, protagonista di un live gratuito nell’ambito della prossima edizione del Cous Cous Fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale.

L’annuncio segna il primo nome ufficiale del programma musicale, svelato dall’organizzazione in collaborazione con la direzione artistica Puntoecapo, anticipando un’edizione che si preannuncia ricca di grandi protagonisti della scena italiana.

Il live si terrà alle ore 23 sul palco allestito sulla spiaggia di San Vito Lo Capo, subito dopo la cerimonia di premiazione del Campionato del mondo di cous cous, cuore pulsante della manifestazione.





Ditonellapiaga, pseudonimo di Margherita Carducci, è una cantautrice dallo stile innovativo e camaleontico, capace di raccontare le infinite sfumature dell’animo femminile attraverso una scrittura versatile e una continua contaminazione di generi e sonorità.

L’artista è reduce dal grande successo alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Che fastidio!, che si è classificato al terzo posto ed è stato il più trasmesso e ascoltato in radio e in tv nel mese di marzo, oltre ad essere stato certificato disco d’oro. Energico, diretto e pungente, Che fastidio! regala — anche attraverso l’irriverente videoclip — uno spaccato sincero e ironico delle piccole e grandi “costrizioni” della vita quotidiana: quella sensazione di sentirsi fuori posto che l’artista racconta con leggerezza, senza giudizio, attraversando tutto ciò che, nel frenetico mondo di Margherita, può risultare fastidioso.





Ad anticipare questa nuova fase artistica, il 30 gennaio è uscito Sì lo so, un singolo diretto e spiazzante che unisce consapevolezza e autoironia, caratterizzato da sonorità electro-dance e da un’attitudine irriverente ma leggera. Il suo terzo album, Miss Italia, scritto insieme ad Alessandro Casagni, è uscito qualche giorno fa. Con sonorità elettroniche e sfumature pop-dance, l’album esplora in dieci tracce le crepe dello star system, punzecchia i suoi miti e le sue maschere, trasformando le contraddizioni di questo mondo in una parodia lucida, ironica e intelligente.

Un progetto nato da un momento di smarrimento personale e musicale e sviluppato come percorso di riscoperta e autenticità, spinto dal desiderio di restare fedeli a sé stessi in un contesto spesso orientato in senso opposto.





La rassegna sanvitese è una delle tappe del tour estivo della cantautrice, che da giugno a settembre la vedrà esibirsi in numerose città e nei principali eventi e festival italiani, fino all’atteso appuntamento di San Vito Lo Capo.

Il Cous Cous Fest, alla sua 29esima edizione, si svolgerà a San Vito Lo Capo dal 18 al 27 settembre: saranno dieci giorni tra sfide di cucina, incontri culturali e grandi concerti gratuiti sotto le stelle.

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