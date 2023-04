“Al macero non andranno solo 700 mila dosi di vaccini Covid ma anche 14 milioni di euro che potevano essere investiti nella sanità siciliana. La lotta al Covid ha fatto più danni del Covid stesso” lo afferma la deputata europea della Democrazia Cristiana Francesca Donato a proposito delle dosi di vaccino in giacenza in tutta l’Isola.

“L’emergenza o peggio il panico – continua Donato – durante il periodo della cosiddetta variante Delta non possono giustificare un atteggiamento così incauto, con l’acquisto di dosi in evidente sovrannumero, configura un consistente danno erariale, in considerazione anche del fatto che in base ai contratti stipulati da Bruxelles con Pfizer e Moderna all’Italia e dunque anche alla Sicilia sono destinate ancora oltre 60 milioni di dosi di vaccino”.

Per l’eurodeputata siciliana “è essenziale rimodulare i contratti anche perché considero offensiva la proposta di Matteo Bassetti di mandare le giacenze in Africa. I Paesi africani non sono tenuti né intenzionati a smaltire i nostri acquisti in scadenza” conclude.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.