Vuoi scoprire cos’è un’impresa sociale e quali sono i passi fondamentali per crearne una?

Partecipa al workshop gratuito di imprenditoria CHAMPION!

Questo evento è per te che vuoi saperne di più su come creare imprese radicate nella propria cultura e come il mondo dell’impresa sociale possa fare la differenza.





Ti aspettiamo

lunedì 28 e martedì 29 ottobre 2024

al Moltivolti – Via Giuseppe Mario Puglia, 21 – Palermo





Iscrizioni: https://docs.google.com/forms/d/1YCjXGx5jYJ–E0BF4rCw3L-Vz-Lb-KhMNpFI933gMtE/viewform





Programma

Lunedì 28 ottobre 2024 – dalle 17.00 alle 19.00 – Sessione guidata da Enrico Casacchia, Project Manager CESIE ETS

– Introduzione al progetto CHAMPION: obiettivi, strumenti e risorse.

– Accesso ai materiali di progetto e questionario.





Martedì 29 ottobre 2024 – dalle 16.00 alle 20.00 – Sessione guidata da Giulia Vanoli, Project Manager di Southside – Strategie d’impresa

– L’imprenditoria sociale: cos’è, come funziona, requisiti necessari, capitale di base e modalità di accesso al microcredito.

– Aperitivo di chiusura e networking informale.





Al termine del workshop riceverai un certificato di partecipazione.

La partecipazione è obbligatoria per entrambe le giornate. L’accesso alla seconda sessione è riservato solo a chi partecipa alla prima. Se non puoi partecipare a entrambe le giornate ti invitiamo a segnalarcelo attraverso il modulo di iscrizione.





Luogo: Moltivolti, via Giuseppe Mario Puglia , 21, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 28/10/2024

Data Fine: 29/10/2024

Ora: 17:00

Artista: CESIE ETS

Prezzo: 0.00

