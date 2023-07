“Preoccupazione per ciò che potrà accadere se chi di dovere non interviene con tempestività sul grave problema che affigge famiglie e imprenditori che per le scelte scellerate adottate dalla Banca Centrale europea non sono più nelle condizioni di onorare il pagamento delle rate dei mutui e si potrebbero ritrovare privati dei beni per i quali hanno fatto enormi sacrifici”.

E’ quanto afferma il Coordinatore della FABI SICILIA, Carmelo Raffa.

“La FABI Federazione Autonoma Bancari Italiani – continua Carmelo Raffa, non si ferma e continua la propria battaglia, con in testa il proprio Segretario Generale affinché il mondo politico e istituzionale che sembra colpito dalla mosca tse-tse si svegli e assuma tutte le iniziative che ridiano serenità a Famiglie e Imprese”.

Oggi forniamo agli Organi di stampa regionali i dati elaborati dalla FABI sulla base di statistiche della Banca d’Italia discriminati per le 9 province siciliane relativi a crediti, sofferenze, inadempienze probabili e rate scadute”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.