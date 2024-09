Cresce l’interesse per il libro dedicato alla magistrata Francesca Morvillo, “Educazione e Giustizia – Francesca Laura Morvillo” e all’analisi della storia del processo minorile in Italia scritto dalla prof.ssa Daniela Mainenti, professore straordinario in diritto processuale penale comparato, che, grazie al supporto finanziario, per lo sviluppo del progetto scientifico di Reserch Unit One (R.U.O) centro internazionale di ricerca sulla comparazione giuridica, ha consentito di accendere un faro di tematiche complesse e di strettissima attualità sul mondo giovanile

Proprio domani, sabato 21 settembre, alle 12.20, la presentazione del volume, pubblicato da Pacini Giuridica ed incentrato sulla figura e la vita della dott.ssa Francesca Laura Morvillo, sarà ospitata nella prestigiosa location di Palazzo dei Priori a Narni, nell’ambito della XVII ^ edizione del Festival internazionale di letteratura saggistica “Alchimie e linguaggi di donne”, in programma dal 19 al 22 settembre. Il festival è patrocinato, tra gli altri, dal comune di Narni e dall’Istituto per gli studi filosofici di Napoli che, oltre a dare l’egida morale al libro, ne ha ospitato la presentazione nella sua prestigiosa sede a Palazzo Serra di Cassano lo scorso inverno alla presenza del procuratore Gratteri.

Si tratta di un programma partecipatissimo all’interno del quale vi sono nomi noti e meno noti al grande pubblico, ma notissimi negli ambienti intellettuali in quanto filosofe di profilo internazionale, finaliste al premio strega, antropologhe, registe, inviate di guerra e tante altre ancora. A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Ester Basile.

Luogo: RUO, VIA NUOVA 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

