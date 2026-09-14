



Coltivare un cammino nell’arte fin dai primi passi nel mondo. Il 16 settembre alle 18.30 il teatro Sant’Eugenio di Palermo apre le porte per l’Open Day della scuola di recitazione per bambini e ragazzi “Crescinteatro”, fondata nel 2015 da Lavinia e Daniela Pupella.

Attraverso un metodo di lavoro intenso e di valori definiti gli allievi sono portati ad “espandersi nella bellezza dell’arte”. Diventata un solido punto di riferimento per tante famiglie, la scuola “Crescinteatro” ha visto alternarsi sul palco generazioni di ragazzi e ragazze, offrendo loro tutte le risorse necessarie per acquisire una percezione consapevole e conoscenza di se stessi nell’individualità e in rapporto agli altri e ha permesso loro di superare limiti e blocchi e attraversare stanze, luoghi ed emozioni sconosciute.

“Crescinteatro” negli anni è diventata punto di riferimento per diversi uffici casting alla ricerca di volti nuovi per il cinema, e tanti allievi hanno già mosso i primi passi anche nel mondo della settima arte. La scuola di teatro inoltre prepara i suoi diplomati per le audizioni alle accademie nazionali di cinema e teatro.

La scuola segue tre assi di formazione, divisi per fasce d’età, che rispondono la stessa esigenza pedagogica: Classe Piccoli (dai 7 ai 10 anni), Classe Medi (dagli 11 ai 13 anni) e Classe Grandi (dai 14 ai 18 anni)

Per i piccoli le lezioni si articolano in gioco teatro, esercizi laboratoriali, improvvisazione e interpretazione di sentimenti e sensazioni (con le maestre Lavinia e Daniela Pupella) che hanno lo scopo di tirare fuori quel piccolo talento nascosto o quell’indole ancora poco espressa; lezioni di mondo circo (con il maestro Salvo Lo Gelso) che prevedono equilibrismo, giocoleria e acrobatica aerea per bambini e ancora movimento coreografico (con la maestra Iaia Corcione).

La classe dei medi segue lezioni di recitazione, laboratori espressivi,(con le maestre Lavinia e Daniela Pupella, canto e tecnica vocale (con la maestra Maria Elisabetta Trupiano). E ancora danza contemporanea/teatro danza (con la maestra Arabella Scalisi) e tecniche cinematografiche (con il maestro Alessandro Alicata)

Le stesse discipline, in una forma più intensiva e adeguata, vengono offerte alla classe dei grandi, e alle stessi si aggiunge la commedia dell’arte (conta maestra Cristina Coltelli) e dizione e fonetica (con il maestro Leonardo Campanella)

“Siamo fermamente convinte che gli strumenti di un attore siano la sua mente, il suo corpo e il suo spirito – dicono Lavinia e Daniela Pupella – e che tutti vadano allenati e spronati alla creatività. In un mondo sempre più omologato diventa sempre più difficile avere spirito critico e perseguire una direzione di vita chiara e soggettiva, oggi la missione del teatro è sempre più indispensabile e necessaria: creare spazi, identità e pensieri ed emozioni vivi e reali”.

Teatro Sant’Eugenio, piazza Europa 30/41 Palermo

Info al numero 091.6710494 o scrivendo a teatrosanteugenio@gmail.com

Luogo: Teatro Sant’Eugenio , piazza Europa , 30/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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