Chiesto un incontro urgente all’assessore Luca Sammartino. «Servono interventi immediati per sostenere le imprese agricole e le cantine cooperative e rilanciare l’intera filiera».

La crisi del comparto vitivinicolo siciliano richiede risposte immediate e concrete da parte del Governo regionale. Per questo AGCI, Confcooperative, Legacoop, UNCI, Unicoop, Confagricoltura, Copagri e CIA chiedono alla Regione Siciliana uno stanziamento straordinario di almeno 60 milioni di euro, da

inserire nella prossima Legge di Stabilità regionale, per sostenere e rilanciare la filiera vitivinicola dell’Isola.





Le organizzazioni hanno inoltre richiesto un incontro urgente con l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, per rappresentare la gravità della situazione e condividere un piano di interventi tempestivi.

La vitivinicoltura rappresenta uno dei comparti strategici dell’agricoltura siciliana, non soltanto per il valore economico e la capacità di competere sui mercati nazionali e internazionali, ma anche per il suo ruolo sociale, occupazionale, ambientale e di presidio del territorio.

Particolarmente importante è la funzione svolta dalle cantine sociali e dalla cooperazione vitivinicola, che garantiscono sostegno al reddito di migliaia di viticoltori, valorizzazione delle produzioni e tenuta economica di interi territori.





Le risorse richieste dovranno finanziare tre misure prioritarie: distillazione di crisi, contributi diretti alle imprese agricole vitivinicole e interventi per la capitalizzazione delle cantine cooperative, finalizzati all’innovazione e agli investimenti.

«Non possiamo permettere che la crisi dei consumi, la contrazione dei prezzi, l’aumento dei costi di produzione e le difficoltà finanziarie mettano a rischio la sopravvivenza delle imprese agricole e del sistema cooperativo. Occorre intervenire subito sull’emergenza, ma anche costruire le condizioni per rafforzare la competitività e il futuro della filiera».





Le organizzazioni firmatarie ribadiscono la necessità di un impegno politico e finanziario straordinario della Regione: salvaguardare la vitivinicoltura siciliana significa difendere il lavoro, il reddito delle famiglie agricole, la cooperazione e un patrimonio produttivo e territoriale fondamentale per l’economia dell’Isola.

Il Presidente, Michele Cappadona

Il Presidente, Gaetano Mancini

Il Presidente, Filippo Parrino

Il Presidente, Andrea Amico

Il Presidente, Felice Coppolino

Il Presidente, Graziano Scardino

Il Presidente, Rosario Marchese Ragona

Il Presidente, Natale Mascellino

Luogo: Legacoop Sicilia, Via Alfonso Borrelli n, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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