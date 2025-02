Mannino ( Cgil Sicilia), “La crisi di Stm rischia di essere un altro tassello del declino dell’industria siciliana, un processo che avanza e di cui hanno responsabilità il governo nazionale e quello regionale per mancanza di politiche industriali. Per invertire la tendenza servono investimenti e una regia”

“La situazione critica di Stm, che annuncia un piano di riorganizzazione dai contorni non chiari per la Sicilia e diserta l’incontro in commissione, si teme possa essere un ulteriore tassello del declino dell’industria in Sicilia. Mancando una politica industriale sia della Regione che del governo nazionale, ancora una volta la politica regionale si accorge dei processi i quando questi sono già avviati, rischiando che al danno si aggiunga danno. Il governo nazionale dal canto suo si disinteressa delle crisi in Sicilia”.

Lo dice il segretario generale della Cgil Sicilia , Alfio Mannino. “Come sindacato- aggiunge- lanciamo allarmi da tempo e chiediamo un intervento deciso per il rilancio dell’industria in Sicilia. Riteniamo fondamentale- sottolinea Mannino- la creazione di un’ agenzia regionale per lo sviluppo, quale luogo di programmazione , con la partecipazione di istituzioni, enti di ricerca, sindacati e associazioni datoriali”.

“Oggi, con lo smantellamento della chimica di base d Versalis a Siracusa e Ragusa, con la crisi di Lukoil, con la stagnazione dei processi di reindustrializzazione a Termini Imerese, con i segnali di crisi che vengono dalla Gigafactory, e con la preoccupante situazione di A2A che ha deciso di mollare in Sicilia e di investire altrove- rileva Mannino- rischiamo una crisi economica e occupazionale senza precedenti, che metterà in seria difficoltà ampi territori e l’intera Sicilia. E quando i cosiddetti ‘ fiori all’occhiello’, come la microelettronica a Catania rischiano di appassire,- aggiunge- c’è da chiedersi da dove partire per rilanciare l’economia”.

Il segretario della Cgil bacchetta il governo regionale: “Da tempo la Cgil chiede interventi per l’industria che non siano sempre ed esclusivamente a valle delle crisi, quando queste sono già avviate e si prospettano solo tamponi. La transizione ecologica doveva e deve essere un’occasione per rilanciare l’industria siciliana- afferma- ma dalla politica deve venire quella regia che finora è mancata.

Da un lato il governo nazionale non esercita nessuna forma di controllo sulle proprie partecipate, come nel caso Eni, non tiene in nessun conto dei risvolti sociali di operazioni industriali discutibili, dall’altro non investe. E un governo regionale privo di iniziativa e di autorità sta a guardare- sottolinea Mannino- praticando sempre la più completa subalternità al governo nazionale e ai grandi player”. Mannino ricorda che il 18 febbraio nell’area industriale di Siracusa si terrà un incontro pubblico promosso dalla Cgil come una delle tappe di una mobilitazione già avviata in atri siti produttivi Eni e che sfocerà in una iniziativa a carattere nazionale contro la smobilitazione della chimica di base e gli effetti diretti e indiretti che produrrebbe.

“Per l’industria siciliana- rimarca Mannino- servono investimenti e una regia sia da parte del governo nazionale che da parte del governo regionale, che invece di far subire alla Sicilia i colpi di politiche scellerate accondiscendendo a tutte le decisioni che vengono da Roma è arrivato il momento che faccia seriamente la propria parte, pena la desertificazione produttiva e l’ulteriore impoverimento della nostra regione.

La politica- conclude il segretario della Cgil regionale- si occupi dei problemi del nostro apparato produttivi e non dell’occupazione delle poltrone per continuare ad alimentare questa politica fallimentare”.

