Venerdì 9 Giugno 2023 ore 9 Auditorium G. De Carlo – Monastero dei Benedettini, piazza Dante Catania

A Catania il primo Convegno Nazionale di Cyber Security

Un incontro con le maggiori istituzioni nazionali del settore (DIS, ACN, Polizia Postale)

con lo scopo di offrire, agli studenti degli Istituti Tecnici Superiori, una formazione specifica, e gratuita, assolutamente in linea con le richieste del mondo del lavoro

CATANIA 3 GIUGNO 2023 – Le reti informatiche sono ormai interdipendenti, non hanno più un perimetro ben definito e sono esposte a nuove minacce, imprevedibili e pericolose. Riuscire a difendersi non dipende solo da tecnologia, automazione o intelligenza artificiale ma occorre sensibilizzare gli utenti della rete preparando un’adeguata forza lavoro e potenziando i percorsi certificati di formazione tecnologica superiore in campo digitale.

Ecco perché la Learning Academy di Catania, in collaborazione con i principali Istituti Tecnici Professionali della provincia, e l’Academy di Palo Alto Networks (USA) hanno organizzato una conferenza sui temi della transizione digitale, della formazione continua e della certificazione delle competenze cyber, anche tra i più giovani studenti siciliani.

Il I Convegno Nazionale sulla Sicurezza Informatica si terrà venerdì 9 giugno 2023 nell’Auditorium Giancarlo De Carlo dell’ex Monastero dei Benedettini di Catania. I lavori inizieranno alle ore 9.30 – subito dopo i saluti del Magnifico Rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo – alla presenza delle massime istituzioni nazionali nel campo della sicurezza informatica: Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e Polizia Postale.

La giornalista e cybersecurity advisor, Alessia Valentini, modererà il dibattito della giornata durante il quale verrà presentato il Programma Academy, con il punto di vista delle istituzioni più qualificate del Paese (Panel Istituzionale ore 9.30), degli esperti qualificati (Panel Tecnologico ore 11.30) e dei docenti impegnati in una nuova proposta di formazione curriculare gratuita per ITS (Panel Educational ore 12.15)

Gli interventi della giornata

Introduzione ai temi della Conferenza: modera A. Valentini (Giornalista, Cybersecurity Advisor)

Dott. Pietro Caruso Educational & Research Team Leader, Palo Alto Networks Italy & Malta

Dott. Elio Di Mauro Direttore Responsabile, Regional Academy Palo Alto Networks di Catania

Panel Istituzionale – Le competenze correlate alle diverse aree della Cybersecurity

Dott.ssa Alessia Guidi – Vicedirettore Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) (video-messaggio)

Prof. Bernardo Palazzi – Advisor for skill and competence development – Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Dott. Marcello La Bella – Dirigente Centro Operativo Sicurezza Cibernetica Sicilia Orientale della Polizia di Stato

Panel Tecnologico – Panorama delle minacce globali e casi di studio

Marco Casazza – Senior System Engineer, Palo Alto Networks

Dott. Matteo Mattei – Threat Intelligence e Cyber Operations Consultant, RedB

Dott. Stefano Carta – Responsabile Cyber Security, Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede

Panel Educational – Formazione continua: una marcia in più nel day-by-day

Dott. Elio Di Mauro – Responsabile Regional Academy Palo Alto Networks di Catania

Dott. Gaetano Mino – Mangione Pres. Fondazione ITS Academy Alfonso Pisani Energia e Tecnologia

Prof. Francesco Stanco – Delegato per l’Innovazione tecnologica, Università di Catania

Special Guest (in collegamento da Tel Aviv) : Nir Zuk, Fondatore e Chief Technology Officer, Palo Alto

Networks Inc.

I lavori inizieranno alle ore 9 con la registrazione dei partecipanti.

Alle ore 14.30 inizierà la sessione pomeridiana, indirizzata agli studenti degli ITS, che rilascerà un attestato di partecipazione

