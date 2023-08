“Fratelli d’Italia, così come leggo dalla stampa, plaude, compatta, alla riapertura del terminal di Catania e ringrazia soltanto i vertici da loro guidati. E a loro si rivolgono per risolvere il vergognoso problema del caro biglietti da parte delle compagnie aeree che da anni vessano i siciliani. Bene, ci chiediamo come mai se ne stiano occupano soltanto oggi”. Lo dichiara il segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro.

“La DC e il Presidente della Regione Renato Schifani, in primis, su questo argomento stanno lottando da oltre un anno. Lo stesso governatore, negli ultimi mesi, ha presentato 2 ricorsi all’Antitrust e una denuncia alla Procura di Roma, e si è impegnato per l’arrivo di Aeroitalia in Sicilia, con voli a prezzi calmierati. Ma è possibile che per risolvere questo problema che consentirebbe alla Sicilia di avere le stesse opportunità del resto d’Italia, evitando di scoraggiare i turisti con tariffe impossibili e ridando ai siciliani la giusta libertà di viaggiare in aereo senza essere dissanguati economicamente, gli stessi vertici che vengono ringraziati da Fdi per il terminal di Catania non abbiano ancora trovato il tempo e la voglia di occuparsi del caro voli? Saremmo contenti, anche tutti noi siciliani, di poter ringraziare questi stessi soggetti per l’attenzione riposta al caro voli”, conclude.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.