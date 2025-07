“Antonio Stallone – Le orme di un campione”. Maria Giovanna D’Izzia, meglio conosciuta come Giovanna Stallone, ha dato alle stampe il libro biografico dedicato ad Antonio Stallone, docente e pastore cristiano pentecostale che ha operato a Vittoria dal 1985 fino all’agosto 2021, anno della sua dipartita. Il libro (Edizioni Zerotre, Verona, 2025) è la storia di un uomo che ha segnato fortemente la vita della città di Vittoria, della sua famiglia, della chiesa fondata il 25 agosto 1985 e della sua comunità scolastica, l’Istituto Magistrale “Giuseppe Mazzini” di Vittoria dove ha operato per 34 anni, come docente di Musica.



Il libro è una biografia, ma è prima di tutto un atto d’amore della moglie Giovanna che ha voluto realizzare il sogno di Antonio di fare conoscere le sue esperienze di fede attraverso un testo che aveva iniziato a scrivere di suo pugno.

Giovanna, che lo ha affiancato nella vita e nella sua missione pastorale, ha continuato la stesura del libro con le storie e i momenti salienti della propria vita familiare, della chiesa, della scuola e della vita sociale.

Il libro biografico nasce quindi nel cuore del pastore Antonio Stallone che inizia a scrivere raccontando la sua storia di vita, alcuni aneddoti della sua infanzia, del padre deportato durante la seconda guerra mondiale, dei suoi studi e del suo viaggio all’interno della Banda della Guardia di Finanza. La sua testimonianza, approfondita per intero all’interno del libro, si presenta come un’appassionante ricostruzione della storia di un uomo che è diventato per moltissime persone un punto di riferimento, una guida spirituale, un amico, un consigliere.



Il libro è arricchito da tante foto e dalle testimonianze di parenti, amici, ex alunni, colleghi, che lo hanno avuto vicino in questi anni e che hanno sperimentato la bellezza della vita cristiana attraverso questa figura tanto amata e tanto stimata.

La chiesa “Gospel Forum Vittoria”, da lui fondata, ha celebrato il 14 giugno 2025 i suoi 40 anni di storia e, in quell’occasione, è stato presentato il libro alla chiesa e alla città. Erano presenti ospiti dagli Stati Uniti, i fondatori di Gospel Forum Italia, Mike ed Elisa D’Anna, diversi ministri di culto da svariate città italiane, il sindaco Francesco Aiello, i membri della Chiesa e molti altri che hanno voluto rendere omaggio ad Antonio Stallone e all’importante anniversario della sua chiesa.

Il volume “Antonio Stallone – le orme di un campione” è già disponibile su Amazon e tramite Edizioni Zerotre. “Il libro – afferma Giovanna Stallone – sarà certamente un incoraggiamento profondo per chiunque lo leggerà!”



Luogo: Chiesa Gospel Forum Vittoria, via colonnello Coria, contrada Palazzello, VITTORIA, RAGUSA, SICILIA

