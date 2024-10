È tutto pronto al PalaArcidiacono per la partita della seconda giornata del campionato di serie C di basket che domenica 13 ottobre alle ore 18.00, vedrà schierati i cestisti del Cus Catania Basket e dell’Alfa Basket.

Archiviata la sconfitta esterna con Comiso (69-66 per i comisani) della prima giornata del campionato, i ragazzi di coach Gabriele Giorgianni, puntano a far bene nella stracittadina per provare a conquistare i primi due punti in classifica.

La regular season di serie C si concluderà il 12 aprile; previste 26 partite. Ma con il rinnovato staff dirigenziale e il roster completato, la squadra, nelle ambizioni della dirigenza, potrà recitare da protagonista in un campionato sempre difficile.

“La prima non è andata bene sotto l’aspetto del risultato – ha detto coach Giorgianni – , ma Comiso è senza dubbio una squadra che ambirà ai vertici della classifica, e il fatto che i nostri ragazzi abbiano lottato e siano rimasti in partita fino alla fine, è un segnale positivo. Abbiamo aggiunto un nuovo giocatore questa settimana per completare il roster. Ora testa al derby: sarà un’altra sfida dura ma il Cus Catania è pronto”.

L’ultimo tesseramento è l’italo argentino Andrés Duval, nato a Córdoba, proveniente dalla Pallacanestro Molfetta, club pugliese di serie C.



ROSTER 2024/25 E STAFF DIRIGENZIALE

Caratteristiche precise individuate dalla dirigenza: un mix di esperienza e nuovi talenti, accomunati dal forte legame con il territorio e di conseguenza con il settore giovanile. L’esperienza, la qualità e la determinazione dell’head coach Gabriele Giorgianni, saranno messe a disposizione della squadra.

Confermati i pilastri Lorenzo Corselli, Eugenio Cuccia e Gabriele Vasta che continuano a rappresentare i colori del CUS Catania anche in questa nuova avventura. A loro si sono aggiunti Daniel Arena, Marco Pennisi ed Enzo Santonocito, cresciuti nel vivaio del CUS Catania Basket, tornati a casa, e pronti a dare il massimo.

Il roster si è arricchito con l’ingresso di Andrea Farruggio e Daniele Signorelli che apportano esperienza e qualità, e con l’ultimo tesseramento dell’ala piccola, Andrés Duval.

Nel progetto di crescita anche quattro promesse dell’U19, Omar Arfaoui, Giuseppe Marchese, Flavio Missorici e Vincenzo Siagura.

Lo staff tecnico: Gabriele Giorgianni capo allenatore, Samuele Politi e Alessandro Vigo assistenti allenatori; la preparazione fisica è affidata a Davide Tomaselli.

La dirigenza è formata dal general manager Marco Di Bella, insieme a Gaetano Russo, Rosario Tumello, Manuel Scerra, Emanuele Leone, Carmelo Coppolino ed Ezio Castro.

ROSTER, NUMERI DI MAGLIA E RUOLI

#2 Daniel Arena Playmaker

#4 Gabriele Vasta Playmaker

#6 Eugenio Cuccia Ala Grande

#7 Lorenzo Corselli Ala Grande

#8 Vincenzo Siagura Ala Piccola

#9 Andres Duval Ala Piccola

#10 Enzo Santonocito Centro

#11 Flavio Missorici Playmaker

#17 Omar Arfaoui Centro

#22 Daniele Signorelli Ala Grande

#23 Giuseppe Marchese Guardia

#24 Marco Pennisi Guardia/Ala Piccola

#30 Andrea Farruggio Guardia/Ala Piccola

# 34 Matteo Giuffrida Guardia

STAFF TECNICO & DIRIGENZA

Gabriele Giorgianni – head coach

Samuele Politi – assistant coach

Alessandro Vigo – assistant coach

Davide Tomaselli – preparatore fisico



Marco Di Bella – general manager

Gaetano Russo – dirigente

Rosario Tumello – dirigente

Manuel Scerra – dirigente

Emanuele Leone – dirigente

Carmelo Coppolino – dirigente

Ezio Castro – dirigente

Luogo: Pala Arcidiacono, Via Santa Sofia, , 111, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.