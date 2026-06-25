L’attrice e regista, reduce dalla Croisette con il film “Roma Elastica” di Bertrand Mandico al fianco di Marion Cotillard, sarà l’ospite d’onore della kermesse dedicata al cinema d’autore, in programma a Cammarata (AG) il 5, 6 e 7 agosto 2026.

Il Sicani Cinema Experience scalda i motori per la sua nuova attesissima edizione e annuncia il primo grande nome della sua line-up di ospiti: l’attrice e regista Tea Falco. Artista poliedrica e icona del cinema italiano contemporaneo, Tea Falco arriva al festival reduce dal recente successo al Festival di Cannes 2026, dove ha presentato il film francese Roma Elastica del visionario regista Bertrand Mandico, recitando al fianco della Premio Oscar Marion Cotillard.





La sua presenza rappresenta perfettamente lo spirito del festival, da sempre attento alla sperimentazione visiva, ai nuovi linguaggi espressivi e alla valorizzazione del talento autoriale.

“Siamo felici di dare il benvenuto all’amica Tea Falco,” commenta Mimmo Nocera, Direttore Artistico del Festival. “La sua straordinaria identità di artista incarna lo spirito di un festival che vuole ispirare. Il nostro obiettivo è abbattere le distanze, offrendo alle nuove generazioni un’occasione unica di scambio, formazione e scoperta insieme ai grandi nomi del panorama cinematografico nazionale ed internazionale.“





Con il patrocinio del Comune di Cammarata, l’evento organizzato dall’associazione Spazio Giovani Generazioni consolida il suo ruolo cardine nella promozione del cinema d’autore contemporaneo nell’arido entroterra siciliano. A dare ulteriore slancio nazionale al festival si confermano la storica collaborazione con l’Accademia Nazionale del Cinema e la prestigiosa nuova partnership con UCCA (Unione Circoli Cinematografici Arci).

Nei prossimi giorni verrà svelato il programma completo del festival, che quest’anno promette un fitto calendario di proiezioni, attività e incontri con il pubblico.

Luogo: Cammarata (AG), Via Roma, 44, CAMMARATA, AGRIGENTO, SICILIA

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