L'elenco

L’ondata di calore sull’Italia si fa più intensa. Il picco non arriverà prima di lunedì prossimo. Oggi sono diciassette le città in bollino rosso. Domani e sabato saliranno a diciotto, sulle ventisette monitorate quotidianamente dal Ministero della Salute. Il bollino rosso, livello 3, segnala un’ondata di calore con possibili effetti negativi sulla salute non solo per anziani e bambini, ma per tutta la popolazione. Il ministero avverte: più a lungo dura l’ondata, maggiori i danni attesi.

Le città in allerta massima oggi

Sono diciassette i capoluoghi in bollino rosso il 25 giugno: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Venerdì e sabato si aggiungerà Genova, oggi ancora in arancione. Le temperature massime percepite attese oggi: 39 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Milano, 36 a Roma e Bolzano, 35 a Torino e Venezia.

“Non stiamo parlando della Sicilia, ma di Firenze e Parma”

Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, ha spiegato cosa rende diversa questa ondata: «A far riflettere è la geografia di questo caldo: non stiamo parlando delle aree interne della Sicilia o della Sardegna, ma di città come Firenze e Parma, nel cuore della Toscana e dell’Emilia. Nel frattempo, metropoli come Milano continueranno a soffrire in un clima che oscilla tra il tropicale, il super tropicale e l’equatoriale».

Ha poi aggiunto: «Siamo lontani dai mesi di giugno del secolo scorso, quando sotto la Madonnina ci si godeva giornate a 32°C e si riposava con notti fresche a 17°C. La nostra percezione si è talmente assuefatta all’eccesso che, paradossalmente, oggi accogliamo una previsione di 34°C come una buona notizia, definendola una “rinfrescata”».

Temporali, ma senza sollievo

Nei prossimi giorni sono previsti temporali di calore in tutto il Paese. Giovedì si concentreranno sulle Alpi al Nord e sui rilievi al Centro. Al Sud i temporali potranno essere anche intensi, comprese le zone montuose di Sicilia e Sardegna. La stessa distribuzione è attesa venerdì e sabato. Ma i temporali, avverte iLMeteo.it, non riusciranno ad abbassare né le temperature né l’umidità. L’anticiclone subtropicale si rafforza. Tra domenica e lunedì arriverà il picco, con temperature sopra i 40 gradi.

In Francia un bambino di 3 anni trovato morto in auto

L’ondata di calore che investe l’Europa ha già causato un’altra tragedia in Francia. Un bambino di tre anni è stato trovato morto all’interno di un’auto nel dipartimento di Val-d’Oise. La notizia è stata riportata da BFM TV, che cita fonti di polizia. Il bambino è stato dichiarato morto alle 20 di mercoledì sera. Il caso è stato affidato alla stazione di polizia di Enghien-les-Bains.