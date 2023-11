Con la Home Restaurant Hotel oggi scopriamo ben sei ristoranti casalinghi calabresi, un po di storia e tradizione.

La Home Restaurant Hotel srl piattaforma leader nel settore Home Restaurant con oltre 1000 Ristoranti casalinghi in oltre 300 città oggi vi porta in Calabria alla scoperta del settore Home Restaurant. L’Home Restaurant è un settore in forte crescita che si sviluppa all’interno del mercato sharing economy (economia della convisione). Il ristorante casalingo è un opportunità aperta a tutti, anche a lavoratori dipendenti o professionisti con p.iva in quanto si svolge in modo occasionale incassando massimo 5 mila euro annui con codice fiscale comunicando in Questura, pratica che sbriga la Home Restaurant Hotel per i propri associati. Aggiungi un posto a tavola e porta anche tu Home Restaurant Hotel nella tua città.

Indubbiamente il rosso è il colore evocato dalla cucina calabrese: il peperoncino, la ‘Nduja di Spilinga, la Cipolla di Tropea sono i protagonisti assoluti della gastronomia della Calabria, tutti rigorosamente rossi. Quella calabrese è una delle cucine regionali italiane più essenziali, semplici e povere, ma allo stesso tempo si caratterizzanti per sapori particolarmente forti e aromi piccanti.Oltre alle famose e già citate ‘ndula e cipolla rossa di Tropea, vale la pena senz’altro provare il Pecorino del Poro, l’olio extravergine d’oliva e i vini che si producono in regione, i liquori alle erbe e agrumi calabresi, nonché il vasto assortimento di spezie tra cui il rinomato peperoncino piccante calabrese e i gustosi pomodori secchi. Queste sono le specialità alimentari più tipiche di questo soleggiato e fertile lembo di terra, e sono il risultato di antiche tradizioni tramandate di padre in figlio e di condizioni meteorologiche e geografiche invidiabili. Venendo ai piatti tipici, ti consigliamo la frittata con la cipolla di Tropea, sublime nella sua semplicità, e la Fileja con la ‘Nduja di Spilinga; quest’ultima è una pasta fatta in casa che somiglia a fusilli arrotolati, conditi con la gustosissima e piccante ‘nduja: solo per palati forti! Il contorno più tipico sono i “Pipi e patate”. Tra i dolci più famosi al mondo troviamo il rinomato Tartufo di Pizzo: è un gelato alla nocciola che viene modellato, rigorosamente nel palmo della mano, a forma di semisfera con un cuore di cioccolato fondente fuso e ricoperto da un spolverata di cacao amaro in polvere e zucchero. Si tratta di una delle specialità per cui la Calabria è conosciuta nel mondo ed è stato anche il primo gelato in Europa ad aver ottenuto il marchio IGP. Vale la pena cedere alla tentazione e assaggiare questo dolce tipico a cui sono ispirati i vari tartufi industriali, che però non hanno niente a che fare con quello artigianale.Chiudiamo infine menzionando il liquore alla liquirizia: la liquirizia è una pianta erbacea che cresce in modo spontaneo nei terreni argillosi del meridione d’Italia e della Calabria. Riconosciutale sin dall’antichità numerose proprietà benefiche, dalle radici si ricava la sostanza che viene utilizzata per preparare ottime caramelle dolci e liquori. La regione è anche nota per le ricette tradizionali per la preparazione di amari e digestivi, alcuni dei quali negli ultimi anni hanno saputo riscuotere apprezzamenti e riconoscimenti anche al di fuori dei confini nazionali.

Oggi visitiamo sei ristoranti casalinghi calabresi:

DA FIORELLA – HOME RESTAURANT

L’Home Restaurant Da Fiorella ad Amantea si degustano prodotti tipici calabresi e ricette che rispettano le preparazioni tradizionali della cucina del luogo.

Le specialità dell’Home Restaurant da Fiorella variano nel rispetto della stagionalità delle materie prime.

Il menu si stabilisce in concomitanza della prenotazione secondo i gusti e le voglie dei clienti. Vieni a scoprire Amantea e la sua vera cucina!

VICO DON RAFFAELE – HOME RESTAURANT

Un borgo bello come quello di Pizzo Calabro non può non avere un buon Home Restaurant come Vico Don Raffaele! Ci troviamo ad 1 km dal centro Storico dove è possibile ammirare oltre alle bellezze architettoniche, le bellezze paesaggistiche e dei tramonti spettacolari sullo Stromboli. La nostra è una cucina tradizionale che segue le ricette tramandate dai nonni: ogni generazione ha avuto uno o più cuochi che si sono avvicendati ed ognuno di loro ha lasciato un’impronta nella nostra cultura culinaria. I prodotti sono perlopiù a KM0, da noi coltivati o al massimo presi dai coltivatori nostri vicini di casa. La nuova generazione: lo chef Raffaele, porta avanti con orgoglio le nostre tradizioni con un pizzico di modernità e fantasia, ecco perché il menu, a seconda della stagione, comprende qualche piatto rivisitato in chiave moderna, mantenendo il gusto tradizionale. Da un Vico, oggi trasformato in un ambiente più confortevole, nasce l’Home Restaurant VICO DON RAFFAELE, proprio perché era solito preparare da mangiare per gli amici nella sua tavernetta alla fine del vico e gli amici scherzosamente lo chiamavano “Don Rafeli” in calabrese! I menu sono totalmente personalizzabili e può essere richiesto un menu pesce con un piccolo supplemento.

PAPERE&RAPE HOME RESTAURANT

Situato sulle colline urbane cosentine, a Donnici inferiore, non lontano dal Castello normanno-svevo, dal centro storico o da quello cittadino di Cosenza ed immerso nel verde, l’home-restaurant Papere&Rape propone, all’interno di un casale primonovecentesco, un’esperienza sensoriale da terroir che contamina sapori e aromi locali con i dolci al cucchiaio, tipici della tradizione pasticciera francese. Una cucina rurale, vegetale e stagionale a km0, fatta con passione ed amore, per il pranzo della Domenica, per una serata da social eating, un incontro sociale di lavoro, una ricorrenza e la possibilità di posti tavola anche in giardino esterno. Pietanze realizzate con prodotti dell’orto di casa e carni locali: volatili da cortile, coniglio, agnello o suino delle campagne donnicesi, ma anche pesce azzurro dalla vicina Schiavonea, formaggi dalle pendici della Sila o caprini con gelatina di mele cotogne del nostro frutteto, agrumi della piana di Sibari e per finire mousse au chocolat, crème caramel o tarte tatin accompagnati da un calvados di Normandia. Papere&Rape home restaurant offre anche la possibilità di condividere l’esperienza tradizionale delle conserve: dal pomodoro al pâté de foie gras, oltre al servizio di Cucina&Consegna, colazioni al sacco e merende. Consigliate le focacce farcite con frittata realizzata con uova di gallina, di papera o di faraona del nostro pollaio homemade.

SESTO QUARTO HOME RESTAURANT

Home restaurant nel Borgo Medievale di Rocca imperiale a pochi passi dal Maestoso Castello Svevo.Cucina tradizionale e gourmet con proposte etniche , vegane e gluten free

A Villa San Giovanni tra Scilla e Reggio Calabria troviamo:

HOME & FRIEND HOME RESTAURANT

Sono Davide Mantegna, amo la cucina e mi piace la compagnia. I miei piatti sono di carne o di pesce ma piatti della cucina mediterranea gourmet. Nella mia oasi, siete i benvenuti, profumi, accoglienza e colori per momenti di relax in buona compagnia.

HOME RESTAURANT CUISINE

Si descrive cosi: Cucinare è un atto di amore.. una passione, metti in tavola questi elementi e sarà tutto meraviglioso ma soprattutto GUSTOSO!!

Li trovi sul nostro sito www.homerestauranthotel.com

