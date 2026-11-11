Quello per tromba e pianoforte è un repertorio assai interessante, sebbene poco diffuso e proposto nelle sale da concerto, e che trova uno sviluppo consistente soprattutto nel Novecento e tra i compositori contemporanei. Include partiture originali ma anche riduzioni di concerti per tromba e orchestra.

Sarà quindi un’esperienza di ascolto inusuale e imperdibile quella con il Duo Pitros in programma venerdi 13 novembre al Tinni Tinni (ore 21). Di scena due ottimi docenti di Conservatorio con una lunga carriera da concertisti internazionali e prestigiose collaborazioni con grandi orchestre. Sono Luigi Santo alla tromba e Giosuè De Vincenti al pianoforte, rispettivamente insegnante al Conservatorio di Matera il primo, e di Vibo Valentia il secondo. Si tratta del secondo dei quattro concerti in programma a Catania nel mese di novembre per la sezione Classica & Dintorni 2026 di “Frontiere Sonore – musiche ai confini delle periferie urbane”, progetto ideato e promosso dall’Associazione culturale Darshan di Mario Gulisano che prevede concerti, laboratori e percorsi partecipativi nei quartieri storici e nelle periferie della città. Tutte le attività sono gratuite.

Il programma è un vero escursus attraverso la migliore letteratura per il duo tromba e pianoforte e inizia dal Settecento, con il delicatissimo minuetto in sol minore di Handel, dove lo strumento a fiato riprende e sottolinea la linea melodica del canto, per concludersi con i contemporanei. Come la Toot Suite “Vesperale” di Claude Bolling, composta nel 1980 per il grande trombettista francese Maurice Andrè: partitura in cui la scrittura classica del pianoforte incrocia il linguaggio jazzistico. In programma anche brani di Joseph Turrin (Psalm); Eric Ewazen (Sonata per tromba e pianoforte); e in chiusura George Gerswhin con la trascrizione della Rhapsody in blue firmata dal musicista ucraino Timofei Dokshitser, considerato uno dei trombettisti più importanti del XX secolo.

La sezione “Classica & Dintorni 2026” di Frontiere Sonore prosegue il 21 novembre con il Duo Aetneo (Alessio Nicosia e Antonio Spina, violino e pianoforte); infine il Duo Brundo-Oteri (Gianfranco Bruno e Nicola Oteri, sax soprano e chitarra decacorde), sabato 28 novembre.

“Frontiere Sonore” è un progetto dell’Associazione Culturale Darshan; partner sono il Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania; l’ICC San Giorgio; la Parrocchia Santa della Salute. Patrocinio e contributo sono del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, del Nuovo IMAIE – I diritti degli artisti, di Puglia Culture – Strategia e Sviluppo, Puglia Sounds e della Città di Catania.

Luogo: Tinni Tinni, Via Scuto 19, 19, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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