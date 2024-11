Promossa ed organizzata dall’Associazione Culturale Elisir, si terrà sabato 7 e domenica 8 dicembre prossimi “Da Madre Terra alla tavola… in cammino con le eccellenze”, evento dedicato all’enogastronomia siciliana. L’iniziativa, patrocinata dall’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Siciliana, mira a mettere in luce il settore agroalimentare siciliano, considerato un pilastro fondamentale insieme al turismo per la crescita della Sicilia.

La due giorni, che sarà ospitata presso l’Urban Center di Siracusa, offrirà un percorso informativo rivolto sia agli operatori del settore che ai consumatori interessati ad approfondire la conoscenza dei prodotti enogastronomici locali. Attraverso dialoghi esperienziali e degustazioni guidate, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire le eccellenze della terra siciliana.

«Dietro il progetto c’è l’impegno per il territorio dell’Associazione Culturale Elisir che, dal 2016, organizza attività con lo scopo di promuovere un settore, quello dell’enogastronomia siciliana, sempre in forte crescita – dichiara Teresa Gasbarro, presidente dell’Associazione Elisir -. È inoltre per noi un onore far parte del progetto “Siracusa Città Educativa” istituito dal Comune di Siracusa al fine di proporre iniziative che siano d’impulso alla crescita della sensibilità delle giovani generazioni su vari temi, tra cui i corretti stili di vita (di cui l’educazione alimentare è un pilastro fondamentale). Attraverso l’iniziativa Da Madre Terra alla tavola… in cammino con le eccellenze daremo voce a produttrici e produttori che, in vari ambiti del settore agroalimentare, ogni giorno si spendono per salvaguardare la biodiversità delle produzioni siciliane e per promuovere un’agricoltura sostenibile. Questo sarà il nostro contributo per celebrare la nostra bella e ricca Sicilia, che sarà “Regione europea della gastronomia 2025” e per sensibilizzare i consumatori, cominciando dai bambini, sul valore dell’agroalimentare siciliano».

Di seguito il programma dei dialoghi esperienziali e degustazioni della manifestazione:

Sabato 7 dicembre 2024

ore 10:00 “L’Olio Extra Vergine d’oliva – Patrimonio di Sicilia” (modera Ercole Aloe, Agronomo, Capo Panel Camera di Commercio del Sud Est Sicilia)

ore 11:30 “I presidi Slow Food del territorio – La sfida per salvare la Biodiversità” (modera Carmelo Maiorca, giornalista)

ore 16:00 “Donne e Agricoltura – Pioniere di cambiamento e sostenibilità” (modera Carmen Greco, giornalista)

ore 18:00 “Le Donne del Vino Sicilia si raccontano attraverso i loro vini” (modera Carmen Greco, giornalista)

Domenica 8 dicembre 2024

ore 10:00 “Merenda del benessere (buona, sana, naturale) – I protagonisti sono i bambini” (coordina Gianna Bozzali, giornalista)

(Degustazione a cura dello chef Maurizio Urso)

ore 11:00 “I Grani Siciliani: antichi, contemporanei, evolutivi” (modera Gianna Bozzali, giornalista)

(Degustazione di prodotti da forno)

ore 16:00 Sicilia Continente vinicolo: i vini d’Oriente (Degustazione guidata a cura di Antonio Castronovo, Maestro assaggiatore ONAV Siracusa)

ore 18:00 Sicilia Continente vinicolo: i vini d’Occidente (Degustazione guidata a cura di Maria Grazia Barbagallo, Vicepresidente AIS Sicilia)

Le degustazioni sono gratuite e su prenotazione (numero di posti limitato) inviando la richiesta all’indirizzo mail: eventi@elisir.org





Luogo: Urban Center , Via Nino Bixio, 1/A, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

Data Inizio: 07/12/2024

Data Fine: 08/12/2024

Ora: 10:00

Artista: produttori e chef

Prezzo: 0.00

