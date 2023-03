Prosegue giovedì 23 marzo con il concerto de ‘Il Cuppari’ la stagione dei live alla Fabbrica 102. Il Cuppari è un musicista polistrumentista e cantautore. Nasce a Messina nel 1985, inizia studiando la fisarmonica poi il pianoforte e nel 97 ha il primo approccio con gli strumenti ritmici. Dal 2004 al 2019 collabora con: Sasha Turrisi dei Timoria, Paolo Benvegnù per gli Aria di neve, Bandamariù di Max Dedo, NiggaRadio, The Trip Takers, Bigmimma, DoctorCom, Demomode. 2018: Pubblicazione del Videoclip “Padre”, brano inedito che entra fra i 69 di Sanremo giovani. Nel 2020 collaborano Massimo Pino, Andrea Ficara e Livio Magnini (Bluvertigo) per la realizzazione del debutto da solista. 2021: si presenta come “IL CUPPARI ” al Premio Lucio Dalla aggiudicandosi il terzo posto sul podio con un inedito “Gli Americani”.

Il Cuppari è un modo di essere, famiglia di agronomi, lavoratori degli elementi fondamentali. Il Cuppari è la caparbia che si contraddistingue e nel suo essere nudo e crudo vuole cantare l’essere umano in tutte le sue forme, evidenziandone pregi, difetti, abomini, illogicità e profondità di campo nei sentimenti. Il Cuppari percorre il viaggio, trasporta animali vivi e si contamina con gli strumenti e la musica del mondo. Nel 2022 mette insieme la band ed è circondato da Massimo Pino, Peppe Pullia e Simona Vita. Il Cuppari li definisce gli oracoli, la legione, i miei sciamani, i vigilanti, la famiglia. Il 2023 è l’anno di presentazione ufficiale del progetto e l’uscita del primo singolo con e per TumaRecords.

