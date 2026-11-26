Domenica 29 novembre alle 11,25 su Rai 3

Nel giorno del voto per il rinnovo del parlamento la puntata parte dal problema della casa che in Spagna ha aperto la crisi di governo. Il reddito medio è cresciuto infatti del 50%, ma i prezzi delle case dell’80%. E gli affitti anche di più.

Conosceremo la famiglia Detaille. Tre generazioni di fotografi che hanno raccontato Marsiglia da dietro un obiettivo. Quasi un milione di scatti, da fine 800, donati al museo della città.





Viaggio a Senarica, borgo di 40 abitanti alle pendici del Gran Sasso. Per secoli, dal 1300, fu repubblica indipendente alleata con la Serenissima Venezia. Una storia recuperata ora per attrarre turisti

Infine, un ingegnere italiano, Gianfranco Di Segni, che si è occupato per 30 anni dell’illuminazione pubblica di Gerusalemme, contribuendo a renderla una delle città più belle al mondo.

Ritornano in questo ciclo anche gli #storyboard, immagini ed interviste sugli eventi delle ultime ore nel Mediterraneo. Dall’arte al folklore, dalle manifestazioni alle feste tradizionali.

“da Nord a Sud / il Mediterraneo” è una rubrica della Tgr. Direttore Roberto Pacchetti, vicedirettore Roberto Gueli, caporedattore della Tgr Sicilia Giuseppe Ardica.

La rubrica è curata da Rino Cascio. Ha collaborato Nicola Alosi. Grafica ed edizione di Emanuele Guida.

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