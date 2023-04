Sono iniziate ieri al Teatro Massimo di Palermo le prove di Norma, la più celebre delle opere di Vincenzo Bellini in un allestimento di successo, già proposto nel 2017, con la regia di Ugo Giacomazzi e Luigi Di Gangi, prodotto dal Teatro Massimo con Arena Sferisterio di Macerata. L’opera, che registra già un’altissima percentuale di posti venduti in tutte le recite, sarà in scena dal 16 al 22 aprile.

Ad interpretare Norma, ruolo tra i più impervi per voce di soprano, è Marina Rebeka, stella della lirica internazionale, e nelle repliche la beniamina del pubblico palermitano Desirée Rancatore; Pollione è interpretato dal tenore Dmitry Korchak di ritorno a Palermo, e in replica da Matteo Falcier; Oroveso, capo dei Druidi e padre di Norma, è il basso Riccardo Fassi; Adalgisa, la novizia rivale di Norma, è il mezzosoprano Maria Barakova e in replica Lilly Jørstad; Flavio è il tenore Massimiliano Chiarolla e Clotilde Elisabetta Zizzo. A dirigere Orchestra e Coro del Teatro Massimo è il giovane e già affermato direttore Lorenzo Passerini. Maestro del Coro, Salvatore Punturo. Assistente alla regia è Alessia Donadio. Le scenografie, ispirate alle opere dell’artista sarda Maria Laj sono di Federica Parolini, i costumi di Daniela Cernigliaro, assistente ai costumi Pina Sorrentino, il disegno delle luci è di Luigi Biondi, assistente alle luci Francesco Traverso. La prima, domenica 16 aprile alle ore 20:00, sarà trasmessa in diretta dalla WebTv del Teatro Massimo. Repliche fino al 22 aprile.

Il debutto di Norma è preceduto da alcuni appuntamenti di introduzione all’ascolto:

Mercoledì 12 aprile alle 18:00, in Sala ONU per Vi racconto l’opera la scrittrice Beatrice Monroy racconterà la vicenda di Norma con gli attori Consuelo Lupo e Gigi Borruso. Ingresso: 3 euro.

Giovedì 13 aprile ore 18:00 sempre in Sala ONU, per gli incontri di introduzione all’ascolto a cura dell’Associazione Amici del Teatro Massimo, Graziella Seminara, docente di Musicologia e Storia della Musica dell’Università di Catania parlerà di Norma. L’ingresso è libero.

Sabato 15 aprile alle ore 18:30 la prova generale sarà aperta a favore di AIL, l’associazione che promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma; assiste i pazienti e le famiglie accompagnandoli in tutte le fasi del percorso attraverso la malattia con servizi adeguati alle loro esigenze; si propone di migliorare la qualità di vita dei malati e di sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie del sangue. Per informazioni e acquisto biglietti contattare la sede AIL Palermo in via Trabucco, 180 c/o Ospedale Cervello tel. 091.6883145. Gli eventuali biglietti ancora disponibili saranno in vendita presso la biglietteria del Teatro Massimo a partire dal 13 aprile.

