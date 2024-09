Tutto pronto per quattro giorni di divertimento per grandi e, soprattutto, bambini a Carini: da oggi all’8 settembre, dalle 17.00 a mezzanotte, torna, al Parco cittadino Almoad di via Rovigo, PAF – Park Art Fest!

Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione organizzata da PassioneSicilia nasce per valorizzare lo spazio verde del parco urbano di Carini con attività ed eventi per le famiglie, con giochi, sport, laboratori e spettacoli dedicati ai bambini, in attesa del concerto serale dove si esibiranno alcune tra le band più in voga nel panorama musicale regionale. Durante il PAF nel parco sarà allestita la mostra mercato dell’artigianato locale oltre che una mostra di quadri e le installazioni “work on going” proposte dagli artisti siciliani dell’Associazione What’s Art & Kokalo Group. Saranno anche realizzate delle aree dedicate allo sport con l’installazione temporanea di attrezzature sportive fornite da Decathlon.

Nel parco sarà organizzata anche un’area ristoro dove poter gustare i prodotti tipici dello street food siciliano, granite, birre artigianali e caffè: un modo per poter cenare al parco senza perdere i numerosi eventi che si susseguiranno ogni pomeriggio e ogni sera. Per la prima volta è stata organizzata una raccolta fondi, avvenuta grazie agli sponsor, il cui ricavato andrà all’Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina” di Palermo. L’ultima sera, sul palco del PAF, sarà presente Salvatore Monni, uno dei più famosi cosplayer di Batman, che ritirerà l’assegno per poi portarlo, il giorno seguente, all’Ospedale dei Bambini, ini un evento che donerà un po’ di gioia ai piccoli pazienti dell’ospedale. Il calendario del PAF – Park Art Fest, prevede ogni pomeriggio, a partire dalle 18.00, giochi e sport per i bambini a cura di Alegrìa Animazione.

Oggi, alle 19.00, si terrà un’affascinante e divertente lezione di scienze per i bambini organizzata dai ricercatori del Ri. Med. A seguire, alle 20.30, lo spettacolo di Danza con il Fuoco di Brida Luna. Alle 21.30 saliranno sul palco i Good Company per il concerto tributo ai Queen.

Il 6 settembre alle 19.00 ci sarà il laboratorio di street food per i bambini organizzato da Cuochemabuone: protagoniste saranno le arancine al burro e alla carne, realizzate dai piccoli con l’aiuto di Sabina e Vilia. Alle 20.30 un momento fantastico per i più piccoli con lo spettacolo di bolle a cura di Agata Leale. La sera andrà in scena il concerto tributo ai Creedence Clearwater Revival con i Koosmos.

Sabato 7 settembre alle 19.00 torna il laboratorio di street food di Cuochemabuone che, insieme ai bambini, realizzeranno un altro piatto tipico palermitano: panelle e crocchè. Divertimento assicurato alle 19.00 con lo spettacolo di giocoleria di Monsieur Barnaba per grandi e bambini. Alle 21.30 gli Es-Senza saliranno sul palco per il concerto tributo ai Negramaro.

Domenica 8 settembre, infine, il laboratorio di cucina di Cuochemabuone realizzerà, alle ore 09.00, le ciambelle. Alle 20.30 i Kartoona faranno tornare tutti bambini con il concerto sigle cartoon. Dopo la consegna dell’assegno a favore dell’Ospedale dei Bambini di Palermo, che si terrà alle 21.30, alle 22.00 la manifestazione si chiuderà con il concerto tributo ai Maneskin realizzato dai Coraline. L’ingresso a tutti gli eventi del PAF – Park Art Fest è gratuito.

